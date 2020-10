Alejandro Zárate, líder de Pintura Roja “Nunca denigramos a la mujer”

Compartir Facebook

El líder y primera guitarra de Pintura Roja, Alejandro Zárate recordó los inicios de la emblemática agrupación que muchas veces fue denigrada por tocar música chicha pero que -después de más de tres décadas- logró conquistar todos los estratos sociales.

“Cuando tenía 14 años me juntaba con los chicos del barrio y veía cómo tocaban la guitarra, me agradaba como sonaba. Nunca estudié música pero por oído aprendí a tocar y tuve el don de componer más de 2000 canciones para Pintura Roja. Fuimos la primera agrupación que tuvo en su delantera a una mujer en medio de una sociedad machista y discriminatoria. Tuve la suerte de encontrar a Mili y convencerla para que sea parte de nuestro grupo. Hoy hasta los pitucos cantan y bailan nuestra chicha”, comentó.

Pintura Roja fue el semillero de grandes cantantes nacionales como los recordados Princesita Mili, Jhonny Orosco, Muñequita Sally y Toño Centella. “Cumpliremos 36 años y la lista de los vocalistas que pasaron es larga. No les enseñé a ser músicos porque músico no soy, pero les di la oportunidad de demostrar sus talentos. Les enseñé el respeto, la lealtad y eso es importante porque va de la mano con la música”, añadió Zárate.

Don Alejandro cuenta que uno de los factores del éxito de Pintura Roja, ha sido marcar distancia de los escándalos y problemas mediáticos. “Si vendes tu producto con escándalos, eso va a perjudicar a la larga a la agrupación. Siempre nos manejamos de otra forma y por eso seguimos vigentes”, refirió.

QUIEREN MINISERIE

El sueño de contar con una miniserie no es ajena a Pintura Roja y esperan que algún productor pueda llevar a la pantalla chica la historia de este grupo. “Años atrás conversé con Michelle Alexander, me dijo que íbamos hacer una serie, pero creo que ya se olvidó. Ojalá haya una nueva conversación, sería algo maravilloso. No me arrepiento de haber dejado La Marina de Guerra por la música, tuve grandes satisfacciones”.

“NO DENIGRAMOS A LA MUJER”

Pero dicen que para toda buena letra debe de existir una buena melodía y el músico siempre tuvo en mente el llevar a través de la chicha un mensaje positivo, sin ofender a nadie. “Me dio mucha pena cuando salió Tony Rosado insultando a las mujeres. Nosotros no denigramos a la mujer, ni pedimos que nos sirvan más cerveza. Las canciones de Pintura Roja han sido dirigidas a un amor sano, a las mujeres que son abandonadas y salen adelante por sus hijos”, precisó.

Finalmente, no descartó en escribir su tercer libro. “Estoy evaluando de qué se trataría. La historia de la agrupación ya la escribí en un primer libro, pero siempre hay algo nuevo qué contar”, acotó Alejandro.

