Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Una nueva modalidad de estafa fue dada a conocer en medio de la pandemia del COVID-19. A través de redes sociales, los ciberdelincuentes buscan cometer diversos delitos como robos de dinero o de identidad, así como para apropiarse de información personal y bancaria de los usuarios.

Un caso reciente es el de Sofía Pizarro, quien hizo una denuncia pública a través de un medio local. La mujer fue víctima de estafa al recibir mensajes vía WhatsApp de quien creyó era una de sus amigas en el extranjero. Los estafadores se hicieron pasar por su amiga y le pidieron su dirección y su número de DNI tras solicitar un favor en nombre de su amistad.

«Me dijo que tenía una mercadería en el aeropuerto y que tiene un plazo hasta el día de hoy para poder realizar el cambio de destinatario y lo único que necesitaba era mi dirección y mi DNI», comentó la mujer.

La agraviada brindó su información y continuó respondiendo los mensajes. Al transcurrir la conversación le pidieron hacer un depósito de una alta suma de dinero, por lo que Sofía Pizarro decidió llamar a DHL, empresa para la que supuestamente sería destinado el monto a ser depositado.

«Luego me escriben y me mandan una copia con el logo de DHL y la SUNAT diciendo que el monto de la mercadería era por 25 mil dólares y que había una diferencia en el peso, que había excedido y que tenía que pagar 18 mil soles adicionales. Me dijeron que tenía que pagarlo ya mismo porque sino la mercadería iba a ser incautada», comentó la fémina.

El encargo resultó ser un camión de productos electrónicos cuyo monto era impagable para Sofía, quien afortunadamente decidió llamar a la oficina de la empresa. Luego del hecho, los estafadores continuaron escribiéndole pero ella decidió no contestarles y denunciar lo que ocurrió.

La empresa advirtió de la nueva modalidad de estafa y pidió que el hecho sea denunciado; asimismo, indicaron que varias personas dieron a conocer casos similares.

La Policía está a cargo de las investigaciones.

PUEDES VER TAMBIÉN: Detienen a policías por presuntas compras sobrevaloradas en productos contra la COVID-19