¡Alerta en las redes! Alejandra Baigorria denuncia estafa con su nombre: «Necesito su ayuda»

Alejandra Baigorria está en llamas y no es por su reciente compromiso con Said Palao, sino porque andan haciendo de las suyas estafando con su nombre. La ‘Rubia de Gamarra’ no aguantó y lanzó un pedido de auxilio por sus redes sociales.

Alejandra denuncia estafa usando su nombre

La siempre radiante Alejandra Baigorria ha levantado la voz contra una estafa que utiliza su nombre. La situación tiene a la empresaria indignada y, a través de un video en sus redes, hizo una grave denuncia que todos deben conocer.

En sus propias palabras, Alejandra Baigorria declaró: «Chicos, esto es de alarma, urgencia, necesito su ayuda, están estafando con el video, con mi video en Facebook, mi video de un en vivo, están ofreciendo plata y no sé qué, y mucha gente está escribiendo y perteneciendo al en vivo. Yo ya lo reporté y lo bloqueé, trato de escribir y no me deja».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por América 📺 (@americatelevision)

Pero eso no es todo. También reveló cómo operan estos malhechores: «Voy a poner aquí cómo están estafando… Te dicen que te van a regalar 5 mil dólares, que te inscribas, que aprietes el link, si apretaste el link te hackean todo, te vas al cacho, y aparte te piden tarjeta de crédito y todo y te van a clonar todo, así que por favor ayuden a que ninguna persona sea estafada».

El día de ayer, una seguidora le comentó a Alejandra Baigorria por Facebook que le enviaron un mensaje diciendo que Alejandra y su equipo la escogió como ganadora. En el mensaje le pedían registrarse y brindar una tarjeta de crédito.

Mira también: ¡En primera clase! Alejandra Baigorria y Said Palao presumen su lujoso vuelo a Catar

Alejandra sorprendida respondió: «Noooo como voy a ser yo si este es mi Instagram chicos un poco más de ver antes de creer reporten a ese cuenta para que la baje».

Y eso no es todo. Jazmín Pinedo, otra de las reinas de la farándula, también levantó la voz: «Quiero cumplir con eso porque me sentiría súper mal que en una situación que nos afecta a todos que es lo mal que nos va económicamente como país, otras personas se vean mucho más afectadas, así que, por favor, tengan muchísimo cuidado, cumplo con avisarles». Cuidado con los estafadores que se aprovechan de las figuras públicas.

¿Cuánto costaría el anillo de Alejandra Baigorria?

No todo es drama, también hay romance en el aire. Alejandra Baigorria y Said Palao están a punto de dar el sí. Después de un viaje de película a Filipinas, donde Said le pidió la mano en una playa, la noticia del compromiso se volvió viral.

¿Y qué tal el anillo? «Amor y fuego» le preguntó a un especialista cuánto le habría costado a Said Palao la espectacular joya que le dio a Alejandra Baigorria. El experto afirmó que tan solo el diamante valdría la suma de 20.000 dólares.

«Si fuera de un quilate y medio y dependiendo de las características, color, claridad y todo ello, habría costado entre 15.000 y 20.000 dólares solamente el diamante», afirmó el especialista. De acuerdo con el informe, Said Palao habría gastado en total un aproximado de 21.000 dólares para pedirle la mano.

Mira también: ¿Problemas en el paraíso? Said Palao celebra cumpleaños de su hija sin Alejandra Baigorria

Y para rematar, Rodrigo González, nuestro querido ‘Peluchín’, no se queda atrás con sus comentarios sarcásticos. «La Baigorria se nos casa… Con separación de bienes, por favor… ¿Por qué son así? ¿Se lo dicen ustedes o se lo digo yo?», soltó entre risas. ¡

En resumen, ojo con esos enlaces sospechosos. Las estafas no conocen de fama, y nuestras queridas celebridades no son la excepción. ¡Hasta la próxima!