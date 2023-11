¡Fuerte y claro! Alexandra Balarezo rompe su silencio luego de haber pasado el día en el depa de Sergio Peña

Alexandra Balarezo no se quedó callada tras las recientes acusaciones que la tildarían como la nueva saliente de Sergio Peña por lo que la modelo no dudó en pronunciarse y esclarecer el tema.

Pues hasta un día el programa de amor y fuego sacó al aire las imágenes de la influencer entrando al departamento del jugador para después al día siguiente retornar al domicilio e incluso jugar con su menor hija dejando entrever que existiría una confianza más allá de la amical.

Nada debe nada teme

Alexandra Balarezo no quiso quedarse callada ante las recientes imágenes difundidas donde aparece ella en la casa de Sergio Peña evidenciando una confianza con el jugador a pesar de que no se evidenciaron situaciones cariñosas entre ambos se empezaron a rumorear que entre ellos existe una relación.

Es por eso que la expareja de Hugo García no quiso crear más especulaciones sobre el tema y decidió hablar del presunto ampay del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

«Te hemos visto jugando con su hija (de Sergio Peña), por eso, muchos pensábamos que tenías algo serio con él, exactamente, ¿qué es lo que tienen?», preguntó el reportero de Willax.

Al instante, la reina de belleza aseguró que no tenía un romance con el futbolista: «No, somos amigos como te digo».

Por otro lado, también le respondió Valery Revello, luego de que se viera muy afectada por compartir con su hija. «Mis amigas y mis amigos todos tienen hijos, hijas, y sí estábamos ahí en grupo y está la hija; yo no tengo ningún problema de jugar con ella, de ahí si había un acuerdo, yo no sabía nada, no hice nada con malas intenciones», aseguró Balarezo.

¿Qué dijo Valery Revello?

El programa de ‘Amor y Fuego’ difundió unas imágenes de Sergio Peña donde se luce en su departamento con unos amigos y con Alexandra Balarezo, ambos demostraban confianza a tal punto de que al día siguiente el pelotero llevó a su hija a su depa para que comparta tiempo con Alexandra.

Es por ello que reporteros del programa de Gigi Mitre y Rodrigo González buscaron a Valery quien se encontraba disfrutando de una pasarela de modas cuando se le mostraron las imágenes del jugador con la modelo y su hija.

De inmediato la ex amiga de Ale Venturo puso cara de pocos amigos a tal punto de temblar por ver a su hija jugando con Alexandra.

«Él y yo teníamos un acuerdo y estoy sorprendida. Estoy temblando», dijo Valery quien estaba al borde del llanto.

Incluso, Valery reveló que tenía un trato con Sergio donde ninguno tenía la aprobación de presentar alguna pareja a su hija hasta que ya sea algo formal, estable y duradero.

«No pensé ver un video de mi hija jugando con otra persona. No tengo nada bueno ni nada malo que decir de ella porque no la registro», dijo Revello bastante afectada.