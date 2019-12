Alexandra Hörler defiende amor de la ‘Foquita’ por Yahaira

Fotos: Carlos Guerrero

La periodista Alexandra Hörler se une al panel de ‘Exitosa deportes’, integrado por Gonzalo Núñez, Oscar Paz y Raúl Jaimes. La rubia se mostró entusiasmada por su ingreso a radio Exitosa y manifestó que el técnico Ricardo Gareca ha encontrado la “fórmula” para sacar adelante la selección y pidió a sus colegas que ‘suelten’ a Jefferson Farfán, para que el jugador pueda disfrutar de su relación con Yahaira Plasencia.

“Estoy en Exitosa Deportes, en las tardes de 2 a 5 y en las noches, de 10 a 12 en radio. Vamos a hablar de fútbol y espero que hablemos de otras disciplinas. Estoy contenta de seguir en lo que me apasiona”, dijo la conductora.

-¿Cómo ves a la selección?

Bien, pero tienen muchas cosas de corregir. Hemos recuperado nuestro nivel ofensivo. Tenemos un equipo donde los jugadores se entienden, me parece que Gareca encontró la formula.

-¿Gareca hizo bien en retirar a Christian Cueva?

Sí, me parece que Cueva tiene una magia especial cuando está enchufado en un partido pero no se puede tomar en cuenta a un jugador que no tiene continuidad y no está apto ni física, ni anímicamente. Tampoco se puede pasar por alto ciertas indisciplinas.

-Cueva últimamente es protagonista de escándalos…

Eso tiene que ver con la inmadurez porque tiene mucha calidad de futbolista, pero tiene que enfocarse. Tiene que madurar y encontrarse.

-Jefferson Farfán se encuentra fuera de las canchas por su lesión pero sigue acaparando las portadas de espectáculos…

A Jefferson creo que es más las ganas de la prensa de molestar y sacar cosas de donde no las hay. Todos tenemos derecho a tener una pareja, estar casados o tener novia, ¿por qué él no?, por qué su novia es cantante, y si ahora no está jugando por qué manchar la carrera de un jugador exitoso o porque complicarlo, déjenlo vivir. (J. Aspilcueta)