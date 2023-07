“Por lo menos una camioneta”, Alfredo Benavides revela que Beto Ortiz le pidió compensación por imitarlo

El comediante reveló que fue él quien persuadió a su hermano, Jorge Benavides, para que reviviera el segmento ‘El Valor de la Verdura’. Esto se dio con el objetivo de que pudiera compartir su versión sobre la inesperada partida de Dayanita.

“Yo lo convencí porque él nunca había salido así (mostrando su cara). Sabía que él quería salir, pero su personaje no lo permitía. Yo, bien hincón, le dije que debería salir como Jorge, que no estaría mal, que sería una buena estrategia televisiva. Al día siguiente, grabamos y yo retomé el personaje de Beto”, expresó.

Sin embargo, el comediante indicó que tras esto Beto Ortiz solicitó una compensación por haber imitado su personalidad. Esto se habría dado hace unos años, cuando ambos estaban trabajando en Latina.

“Un día yo llegué al canal con una camioneta y él salió con un carrito. Me dijo: ‘Ah no, ¿o sea, tú me imitas y tienes un camionetón? Y yo acá tengo como diez años y tengo mi carrito. Ah no, Alfredo, por lo menos una camioneta”, reveló

