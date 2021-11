Alfredo Zambrano demandaría a Janet Barboza, según Instarándula

Compartir Facebook

En las últimas semanas, las alarmas saltaron luego de que Giuliana Rengifo revelara que mantuvo una relación corta con el notario Alfredo Zambrano. A raíz de esto, mucho se comentó, una de las que más lo hicieron fue Janet Barboza, quien al parecer se habría ido de lengua en más de una ocasión.

Samuel Suárez, creador de Instarándula, reveló que Janet Barboza podría ser demandada por difamación tras asegurar que Zambrano habría tenido romances con otras famosas de la farándula.

“Yo tengo una información de fuentes muy confiables de que el notario Alfredo Zambrano sí va demandar a Giuliana Rengifo por difamación. Para que el notario tome la decisión de tomar medidas legales cuando él normalmente siempre se ha mantenido ajeno. Pero esta vez no. Y no solamente contra Giuliana Rengifo, Janet Barboza también recibiría la furia del notario porque ha dado unas declaraciones recientes muy sueltas a un diario local, y eso no le ha gustado nada y se va con todo”, escribió en una de las historias de Instarándula.

Magaly le da su apoyo

No se queda de brazos cruzados, el esposo de Magaly tomará acciones legales, tras haber sido motivo de titulares por las declaraciones de Giuliana Rengifo quien afirmó que tuvo un romance con el mientras estuvo separado de la ‘Urraca’.

Debido a las declaraciones de la cantante Giuliana han salido varios personajes de la farándula a querer manchar la imagen del notario, por lo que Magaly Medina anunció en su último programa que apoyara a su esposo en las cartas notariales que enviará a cada uno de los que trató de ‘embarrar’ al notario con adjetivos calificativos negativos.

«Mi esposo ya está tomando las medidas legales, si es cierto yo creo que envió una carta notarial y va enviar un par más. Y a él no le gusta que lo embarren, él es libre de tomar las decisiones legales que quiera y yo estoy ahí para apoyarlo», sentenció.

Y es que después de haber iniciado esta polémica la cumbiabera no solo recibirá la carta de Alfredo sino del psicólogo Tomás Angulo a quien señaló como ‘mañoso’ al asegurar que se quiso propasar con ella.

