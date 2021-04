Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Aclaró el tema! Tras fuertes rumores sobre un posible ingreso de Alfredo Zambrano al programa de Gisela Valcárcel, el notario salió a terminar con las especulaciones y puso fin al tema.

El abogado y aún esposo de Magaly Medina le mandó un mensaje a Jessica Newton, en la cual le pide que le aclare a la ‘Urraca’ que no pertenecerá el elenco de la ‘comadre’.

También puedes ver: ¡Por todo lo alto! Amy Gutiérrez presenta plataforma exclusiva para fans

Alfredo Zambrano aseguró que la información que se dice es totalmente falsa y más bien aseguró que jamás estaría junto a la “Señito” por respeto a Magaly.

“Es mentira Jessiquita, yo no le haría eso a Magaly. Ya sabes cómo quieren vender los programas de farándula. No saldría para nada en TV… ya que si salgo en el programa de Gisela, no me lo perdonaría nunca. No le haría daño”, dicen los mensajes.

El notario agregó que la producción de Gisela Valcárcel tampoco lo llamó. “Que esté tranquila, que nisiquiera me llamaron para participar. Son unos verdaderos mentirosos”, dijo.

También te puede interesar: Rodrigo González le gana juicio a Karen Schwarz y vuelve a llamarla ‘mosca muerta’

Janet Barboza sobre ‘matri’ de Magaly: “Solo los vi felices cuando tenían copitas en la mano”

Janet Barboza volvió a referirse a Magaly Medina y Alfredo Zambrano. La ‘Rulitos’ se mandó con todo cuestionando la felicidad de la ‘Urraca’ durante su matrimonio con el notario.

La conductora de televisión habló sin censura con un diario local y consideró que la relación entre Magaly y Alfredo no fue como lo pintaban. “Lo que él está intentando ser es mostrarse caballeroso”, dijo.

“Lo que está tratando es como que: ‘La dejé, me aburrí de ella por tóxica y nociva, pero no tengo que quedar como el malo”, agregó Janet.

Además, Janet Barboza calificó a la expareja como ‘de copitas’, pues las únicas veces en las que los vio felices es ‘cuando tenían una botellita en la mano’. “Era una pareja básicamente de redes sociales y de sus copitas. Creo que él está en otra, hace mucho tiempo hay rumores y si el río suena es porque piedras trae”, concluyó.

Además: Despiden a profesora de universidad por “fotos sugestivas” en sus redes sociales