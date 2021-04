Compartir Facebook

La fundadora de la agrupación “Bella Bella” confirmó que ya no es amiga de “La dulce princesita”, además aconsejó que siempre debe ser humilde.

Alelhy afirma que Maricarmen ya no forma parte de su círculo de amigas porque ahora ella es un personaje mediático y que la ha visto cambiada por la popularidad.

“Yo no converso con Maricarmen, hemos perdido comunicación. Siento que Maricarmen es mucho más mediática, las amistades que hemos estado alrededor de ella pasamos a un segundo plano”

Según ella, siente que la conductora ha pasado por cambios y que incluso una vez le escribió y la dejó en viso.

Pero esto no sería la primera vez, hay que mencionar que hace poco Giuliana Rengifo confesó que a ella no la invitan a los programas de Latina y cree que es por “la dulce princesita”

¿ANDA SOBRADA?

“Yo siempre he tenido comunicación con Giuliana, es una persona muy linda, buena y muy noble. Ella no es de pelearse con nadie. Le he preguntado varias veces cómo es el tema con Maricarmen, ella me cuenta que no ha tenido ningún problema, siempre ha tenido mucha disposición. Digamos que no tiene una amistad ni enemistad con ella”

“El tema me parece que va más por Maricarmen. Ahora me imagino, no estoy asegurando nada, que podría decir que es pareja del productor de Yo Soy. No estoy asegurando nada, pero ese podría ser el motivo”

