Alianza debuta con empate

No fue un debut esperado para los hinchas de Alianza Lima, quienes se tuvieron que conformarse en que el equipo recién estrenado en la Liga 1 empatara 2-2 con Cusco FC en el estadio Alberto Gallardo. Hay que destacar que el cuadro íntimo llegó a este partido solo con pocos días de trabajo, debido a que se encontraba preparándose para jugar la Liga 2 cuando el TAS los devolvió al fútbol profesional.

La escuadra cusqueña abrió el marcador a los 7’ por intermedio de Mauricio Montes con certero golpe de cabeza. Con el marcador en contra, los íntimos se volcaron con todo al ataque y encontraron recompensa a los 30’ a través de José Manzaneda desde los doce pasos.

En la jugada previa, Gonzales le cometió falta y el árbitro Castañeda no dudó en cobrar penal. Para el segundo tiempo, Alianza Lima arrancó mejor pero no tuvo la claridad necesaria para hacer daño en arco con trario y Gonzales Zela se perdió una gran ocasión al no poder conectar un balón con golpe de cabeza.

Por su parte, Cusco FC jugó un poco con la desesperación de los blanquiazules y anotó a los 64’ a través de Sandro Rengifo, aunque el balón no había pasado toda la raya de gol del arco de Rivadeneyra. Luego, el DT de Alianza Lima, Carlos Bustos, hizo ingresar a Wilmer Aguirre, Hernán Barcos y Pablo Míguez, quienes le dieron mayor empuje en ataque. Precisamente, al ‘Zorrito’, a los 86’, tras buena habilitación de Cornejo, le cometieron penal que fue bien ejecutado por Barcos.