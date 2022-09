Alianza Lima desmiente acercamiento con Ricardo Gareca

Compartir Facebook

Alianza Lima, mediante su gerente deportivo, descartó todo tipo de acercamiento con el ex entrenador de la Selección Peruana.

Ricardo Gareca dirigió a la Selección Peruana y logró llevarla a un Mundial luego de 36 años. (Foto: Andina)

¿Un “Tigre” por La Victoria? José Bellina, actual gerente deportivo de Alianza Lima, desmintió los rumores sobre la llegada de Ricardo Gareca al cuadro blanquiazul. Cabe resaltar que hace unos días, luego de la derrota en el clásico y posterior empate ante Cantolao, Carlos Bustos dejó de ser D.T. aliancista.

El Gerente Deportivo de Alianza Lima, José Bellina, señaló este lunes que Ricardo Gareca no se encuentra entre los seis técnicos que se está evaluando para reemplazar a Carlos Bustos.

«Ricardo Gareca tiene una evaluación distinta. Seríamos afortunados que él pudiera considerarnos, pero también sabemos la calidad de entrenador que es y seguramente las opciones que tenga», declaró Bellina.

«Es un extraordinario entrenador, lo que le ha dado es increíble. Creo que cualquier equipo sería afortunado de tener a Ricardo Gareca», agregó.

En otro momento, Bellina reconoció que sí se conversó con Ricardo Gareca en su momento, pero nunca hubo una oferta concreta.

«Tenemos una buena relación con él. En algún momento hemos conversado, pero no ha sido una búsqueda aterrizada. No ha habido un ofrecimiento, simplemente es parte de la relación y conversar con él. No ha habido un ofrecimiento real», expresó.

ALIANZA LIMA ENTRE 6 ENTRENADORES EXTRANJEROS

Alianza Lima se encuentra analizando diversas opciones para definir a su nuevo entrenador. El gerente deportivo del club blanquiazul, José Bellina, señaló que buscan a un técnico que cuente con un perfil con «un fútbol ofensivo».

«Nosotros queremos buscar un perfil de entrenador con un fútbol más ofensivo, que pasemos más tiempo en el campo rival que el nuestro. Ese es el perfil que estamos buscando», señaló Bellina que reveló que se evalúa a seis técnicos en búsqueda del reemplazo de Carlos Bustos.

«Dentro de las seis opciones que venimos evaluando, todos son extranjeros. Habíamos pensado en alguna opción peruana, pero principalmente son extranjeros», agregó en entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.

«El objetivo de Alianza Lima no ha cambiado, vamos a pelear hasta el final por el campeonato. Los jugadores saben la obligación que tienen de competir siempre. La probabilidad seguramente es baja, pero el objetivo es el mismo», culminó Bellina que aún cree que Alianza puede conseguir el Torneo Clausura.