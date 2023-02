Alianza Lima no se presentó contra Cristal y perdió por walk over

Compartir Facebook

¡La palabra se cumple hasta el final! Alianza Lima y Sporting Cristal iban a protagonizar el partido de la fecha hoy desde las 10 de la mañana en el estadio Alberto Gallardo. El encuentro entre ambas escuadras no se disputó, debido a que el cuadro “íntimo” no se presentó en el coloso rimense.

¿El motivo? Alianza Lima, junto a otros 6 clubes mantienen una postura en contra la medida cautelar de la FPF sobre los derechos de transmisión. Es por ello que, haciendo respetar dicho acuerdo, el bicampeón del fútbol peruano no se presentó y perdió, automáticamente, por walk over.

Alianza Lima, Cusco FC, Cienciano, Melgar y Binacional son los cinco clubes que, hasta el momento, han perdido por walk over en el inicio del torneo. Estos clubes en mención desean transmitir sus partidos por Gol Perú, pero están impedidos de hacerlo. La Federación Peruana de Fútbol levantó una medida cautelar para que el Consorcio de Fútbol Peruano quede prohibido de trasmitir sus encuentros.

Para no perder ritmo de competencia, el plantel aliancista disputó ayer un encuentro amistoso ante Cienciano del Cusco. El triunfo fue de Alianza Lima por 3-0 ante los cusqueños con doblete de Sabaag y un tanto de Aldair Rodríguez.

LA PALABRA DE TIAGO NUNES

Tiago Nunes, entrenador de Sporting Cristal, lamentó lo sucedido en la mañana. Si bien señala que es bueno arrancar ganando el torneo, no espero hacerlo de esta forma. Menos, ante un rival como Alianza Lima.

¡𝗛𝗮𝗯𝗹𝗼́ 𝗲𝗹 𝗗𝗧 𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘀𝗲!

Tiago Nunes, DT de @ClubSCristal, declaró para las cámaras de 𝗟𝗶𝗴𝗮𝟭 𝗠𝗔𝗫.#Liga1Betsson #UnaLigaParaTodos pic.twitter.com/IV1PkADb6E — Liga 1 TV (@Liga1TV) February 5, 2023

“Esto es algo que nunca me había tocado pasar, es una experiencia nueva. No imaginaba ganar un partido así, no es bueno para nadie. Nos encanta competir, más aún en un clásico (contra Alianza Lima). Ahora tenemos que prepararnos para el próximo encuentro. Más allá de la Liga 1, también tenemos un torneo internacional (Copa Libertadores)”, señaló el entrenador brasileño.