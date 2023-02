Alianza Lima: partido ante César Vallejo fue suspendido por la FPF

Compartir Facebook

¡Liga 1… no lo entenderías! Liga 1 de la vergüenza. Alianza Lima no jugará hoy ante César Vallejo como se había establecido en la programación de la fecha 6 del torneo peruano. ¿El motivo? Mediante un comunicado, la FPF “lamentó” que el club íntimo no haya dado respuesta respecto a la transmisión de su partido ante los “poetas”.

Desde la Federación Peruana de Fútbol indican que solicitaron a Alianza Lima (el pasado 23 de febrero) que permita el ingreso de las cámaras de 1190 Sports. Ante esto, los victorianos no respondieron a la carta de la FPF, hecho por el cual el organismo peruano decidió suspender el encuentro del bicampeón del fútbol peruano ante los dirigidos por el “Loco” Abreu.

«El 23 de febrero, la FPF remitió una carta donde se le solicitó a Alianza que permita el ingreso a las cámaras y operadores de 1190 Sports, con las facilidades y seguridad del caso, para la transmisión del partido (…)», indican.

«La FPF lamenta su posición de negativa para el ingreso del broadcaster y la transmisión vía Liga 1 Max, señal acreditada por la FPF. En ese sentido y línea con la reglamentación vigente, la FPF ha tomado la decisión de reprogramar el partido entre Alianza Lima y César Vallejo», mencionan en el comunicado.

Mira aquí:

Comunicado FPF pic.twitter.com/snPDSxc0wa — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) February 25, 2023

RESPUESTA DE ALIANZA LIMA

Minutos después, también mediante un comunicado en redes sociales, Alianza Lima respondió. Lamentaron los inconvenientes causados a todos sus hinchas e indicaron que podrán hacer uso de su entrada para el partido de reprogramación,

Hinchas de Alianza Lima se quejaron en redes sociales debido a la falta de firmeza en el comunicado. Instaron a la directiva aliancista a sacar un aviso más contundente donde desmientan punto por punto, lo dicho por la FPF.