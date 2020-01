Alianza Lima presentará hoy a su plantel 2020 en la ‘Noche Blanquiazul’

Llegó el día esperado. Hoy los hinchas de Alianza Lima asistirán a Matute para la ‘Noche Blanquiazul’, donde su club presentará a su plantilla versión 2020, que está bajo el mando del técnico Pablo Bengoechea, y enfrentará a Millonarios de Colombia a partir de las 8:00 p.m.

Los íntimos harán desfilar a sus jales: Alberto Rodríguez, Jean Deza, Alexi Gómez, Steven Rivadeneyra, Josepmir Ballón, Carlos Ascues, Sebastián Gonzales, el colombiano Cristian Zúñiga y el venezolano Rubert Quijada.

Trascendió que el once de los victorianos hoy ante Millonarios será con: Rivadeneyra; Salazar, Rodríguez, Quijada; Oslimg Mora, Gómez, Ascues, Ballón; Deza, Arroé y Balboa.

Los hinchas no quisieron quedarse atrás y en una muestra de amor a su club pintaron las tribunas de Matute, con el fin de que la fiesta de esta noche sea completa. Además, el grupo Combinación de La Habana animará el evento y la empresa AOC estrenará su renovada su tecnología publicitaria a ras de cancha.

HABLÓ BENGOECHEA

Alianza Lima invitó a Millonarios para su encuentro de presentación con miras al comienzo de una nueva temporada y para ofrecer buen espectáculo el técnico del elenco colombiano Alberto Gamero decidió traer a todos sus titulares.

El plantel ‘azul’ viene de jugar la final del torneo de pretemporada ESPN 2020 contra el América de Cali, y aunque cayó en esa última contienda, reveló algunos detalles del trabajo de su nuevo entrenador.

OBLITAS ALABÓ A BENGOECHEA

El director deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas, tuvo palabras de elogio para Pablo Bengoechea y su manera de dirigir a Alianza Lima. “A mí me gusta Bengoechea, porque es auténtico. No nos huev… Lo demás queda a gusto de cada uno. Si no te gusta Alianza Lima, cambias de canal”, expresó el directivo.