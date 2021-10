Alianza Lima ya sueña con la vuelta de Paolo Guerrero

Compartir Facebook

Es un hecho que Paolo Guerrero no seguirá en el Inter de Porto Alegre y la posibilidad que juegue en Alianza Lima el 2022 junto a Jefferson Farfán no está descartada. Al respecto, el técnico del equipo íntimo Carlos Bustos, fue consultado sobre esta noticia. “No podemos estar pensando y adelantando eso. Paolo es un ‘crack’ y si Alianza tiene la posibilidad de que pueda venir, va a estar. Eso ni hablar. Pero son cosas que hoy no me corresponden decir”, expresó el DT argentino.

Como se recuerda, Paolo Guerrero señaló que tiene la intención de jugar por Alianza Lima, de manera profesional, en algún momento de su carrera. Cerca de cumplir 38 años tendría esa opción y Carlos Bustos indicó que no tendría dificultades en conformar un once con varios atacantes de experiencia internacional.

“Si se presenta esa cuestión, qué bueno. Porque si nos toca en el futuro estar ahí, seguramente los rivales se preocuparían demasiado. Hoy también con el plantel amplio que tenemos, el tener la chance de jugar un solo torneo disminuye la posibilidad de participación de muchos jugadores. Pero cuando uno tiene la posibilidad de tener dos torneos, es más importante todavía y seguramente todos van a jugar”, enfatizó.

