Alimentos para estar más ‘power’

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Hoy en día, la pandemia ha colapsado el sistema inmunológico de muchas personas vulnerables en nuestro entorno. Son aquellas que presentan por lo general algún estado de malnutrición, que puede ser por defecto (desnutrición) o exceso (sobrepeso u obesidad) y ciertas comorbilidades (de 2 a más enfermedades en una persona) como cáncer, diabetes, hipertensión, por ejemplo, nos explica la Lic. Andrea Huamán, del staff de Nutrición de Clínica La Luz.

Mira además: Valiente abuelito de 91 años le ganó la batalla al virus en solo ocho días

ALIMENTACIÓN ES FUNDAMENTAL

Por ello, ahora más que nunca la alimentación es fundamental. Se recomienda (sobre todo a personas vulnerables) una alimentación a base de productos cárnicos (pescado, pollo y pavo), porciones de vegetales (verduras y hortalizas), porciones energéticas como las menesras (lentejas, frijoles, pallares, etc.), cereales (arroz, trigo, quinua, etc.), tubérculos (papa, camote, etc.), porciones de frutas (de temporada) y de ser el caso, los productos lácteos (leche, yogurt o queso) de tipo descremado. Los alimentos que pueden contribuir en el incremento de nuestro sistema inmune son los siguientes:

PESCADO. Por lo general, los pescados oscuros como el bonito, jurel, caballa, por su contenido de minerales, vitaminas y especialmente el omega 3, ya que tiene actividad antiinflamatoria, hepatoprotectora, cardioprotectora y reduce los niveles del colesterol LDL.

HÍGADO. De preferencia de res, ya que contiene una fuente importante de hierro, vitaminas que mejoran sustancialmente los niveles de hemoglobina y de nuestro sistema inmune.

HUEVO. Por lo general sancochado. Este producto es el mejor alimento completo en cuanto a las proteínas nos referimos, ya que mejora los perfiles de nuestro sistema inmune.

VEGETALES Y HORTALIZAS. En especial las de color naranja (zanahoria), rojo (tomate), verde (lechugas, brócoli, caigua, etc.), amarillo (zapallo), moradas (berenjena, betarraga), la mezcla de ella nos aportará vitaminas y minerales indispensables para mejorar nuestro sistema inmune. Y su contenido de fibra sirve para prevenir enfermedades crónicas como el cáncer.

MENESTRAS. Como las lentejas chicas, el frijol chiclayo por citar algunas, ya que presenta aporte de hierro y recordar que, al consumir las menestras debemos acompañar con algunos cítricos, como el zumo de naranja y/o limón en nuestra bebida, para así mejorar la absorción del hierro presente.

CEREALES Y SEMILLAS. Integrales en su mayoría como el arroz, trigo, quinua, kiwicha, entre otros. Conocidos por brindarnos energía y de mucha fibra, se han consolidado como buenos aportantes de minerales y vitaminas que favorecen al sistema inmune.

Mira también: Escolares alertarán sobre candidatos que se aviven

FRUTAS. La mejor manera de consumirlas esfrescas, enteras, de temporada y a cualquier hora, tres porciones aproximadamente en un solo día. Las propiedades de sus vitaminas y minerales regulan nuestro sistema inmune y mantienen en equilibrio nuestra salud.

Recuerda tomar agua entre 6 a 8 vasos de manera diaria, hacer actividad física mínimo 30 minutos diariamente, reducir el consumo de azúcares refinados o de mesa, evitar adicionar sal a las comidas servidas y evitar los alimentos ultraprocesados por su alto contenido de grasas saturadas y sales, nos indica la Lic. Andrea Huamán.