Alito y Said Palao comparten sus primeras fotos tras oficializar su relación

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El amor está en el aire, Alejandra Baigorria está disfrutando de lo lindo en sus vacaciones junto a su amado, Said Palao. Alito se ve muy enamorada, ella junto al hombre de sus sueños finalmente subieron sus primeras instantáneas en redes.

MIRA TAMBIÉN: El fuerte mensaje que Lesly Águila compartió en redes preocupó a todos sus fans

Juntos ante el mundo

Said y Alito se encuentran en Estados Unidos, donde despidieron el 2020 junto a Mario Irivarren y Vania Bludau. Como se recuerda ambas parejas disfrutaron de lo lindo en las calles americanas y juntos pudieron compartir gratos momentos.

«Un año súper difícil, de mucho aprendizaje, pero como siempre en tiempos de crisis sacamos lo mejor de nosotros para adelante y sobre todo que en nuestras vidas se topan personas que giran nuestra vida 180 grados para bien», escribió Palao junto a la rubia.

MIRA TAMBIÉN: ‘Pato’ Parodi y Flavia Laos recibieron juntitos el 2021

Alito grita su amor

La rubia de Gamarra, por su parte, también publicó una fotito junto a su chico reality. «El 2020 fue duro para el mundo entero, a pesar de todo apareciste TÚ en mi vida. En el momento que no lo tenía planeado, y así pasó todo sin darme cuenta. Son meses que no dejo de sonreír, no sé qué será mañana no sé qué será de este 2021. Lo único que sé es que vivo cada segundo de mi vida al máximo», se lee en la publicación.

MIRA TAMBIÉN: ¡Bella sirena! Susanita Alvarado comparte foto sexy en la playa

También te puede interesar: