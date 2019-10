Allanan viviendas vinculadas a Luis Castañeda Lossio

Por decisión judicial, agentes de la Diviac con apoyo de fiscales del Equipo Lava Jato, allanaron ayer once viviendas vinculadas al ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio y sus colaboradores, así como dos locales de la cuestionada universidad Telesup, en San Isidro.

Entre los locales intervenidos figuran las casas del ex congresista José Luna Gálvez, dueño de Telesup, y de Giselle Zegarra, ex funcionaria de la Municipalidad de Lima y clave en la entrega de aportes de la constructora OAS al ex alcalde de Lima.

A Castañeda Lossio lo investigan por el presunto delito de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, colusión, negociación incompatible y tráfico de influencias en agravio del Estado. Contra él también hay orden de impedimento de salir del país por 18 meses.

El juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Jorge Chávez Tamariz, admitió los pedidos de allanamiento de la fiscal Milagros Salazar en busca de documentos y evidencias sobre la entrega de dinero ilícito a Castañeda Lossio.

RUTA DEL DINERO

Según la fiscal, el dinero a Castañeda habría circulado a través de Telesup, que lo contrató para dirigir una escuela de post grado, pero eso sería una fachada para que le lleguen los aportes de Odebrecht y OAS. La base sería la afinidad entre Luna Gálvez y el ex alcalde, fundadores de Solidaridad Nacional (SN).

Luna Gálvez, el mayor financista de SN, es investigado por lavado de activos. La Unidad de Inteligencia Financiera detectó que entre el 2011 y 2015, Telesup hizo 6 envíos por S/ 91 600 a favor de Castañeda, quien aceptó haber recibido dinero hasta el 2014, pero en realidad sería hasta el 2015.

Según un aspirante a colaborador eficaz, Luna Gálvez utilizó a Telesup, como fachada, y asegura que las transferencias del empresario a Castañeda habrían sido en realidad para justificar aportes que este último supuestamente recibió de las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht.

Lo contrató como asesor académico

Ante el cuarto despacho fiscal del equipo especial, Luna Gálvez aseguró que Telesup contrató los servicios de Castañeda entre el 2011 y el 2014 como asesor académico para dirigir la escuela de gobierno, y una escuela de postgrado. Por esos servicios, a se le pagó una remuneración mensual de S/ 36.000.

Sumados los meses pagados, se estima que Castañeda recibió más de S/1’400.000 por los servicios prestados. Luna Gálvez reconoció, además, haberse reunido en varias ocasiones con Martín Bustamante, exfuncionario de las tres gestiones de Castañeda, en las instalaciones de Telesup. Bustamante era el que cobraba las mensualidades del ex alcalde.

EL DATO

Castañeda Lossio terminó en el 2010 sus dos períodos como alcalde de Lima y, en el 2009, suscribió el proyecto Línea Amarilla (Lamsac) con OAS.