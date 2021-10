Allison Pastor echa a Korina: “No hay amistad, somos rivales”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Nada de amiguitos! La esposa de Erick Elera retomó la competencia en Esto es Guerra y está dispuesta a demostrar que es la mejor.

Allison Pastor aseguró que no tienen ningún problema con Korina Rivadeneira pero dejó en claro que no son amigos, menos aún que ahora es parte del equipo rival.

También puedes ver: “Las trampas no se plantan solo descansa”, dice Susy Díaz sobre su ex pareja

La deportista declaró para ‘América Espectáculos’ donde reveló los detalles de su viaje a tierras altiplánicas en compañía de su esposo: “Qué casualidad, justo hablando con ella ambas nos fuimos de viaje y regresamos al Perú el mismo día. Venimos a competir, no hay amistad somos rivales ahorita”, indicó.

Además contó sobre las maravillas que hay en Bolivia: “Lindo estar en Bolivia, ver cómo la gente quiere a mi esposo, la gente muy bonita. Me relajé un poquito ahora vengo a relajarme a la competencia. En Bolivia me siento en Perú porque saludan a mi esposo en la calle, lindo que vayas a un país que no es el tuyo y que te reconozcan es muy bonito”, comentó.

No descartó en mudarse para allá, pero que aún no lo decide con Erick: “Es cuestión de evaluar qué pasará el próximo año”, concluyó.

FELIZ CON ERICK ELERA

Allison Pastor anunció que seguiría a donde sea a su esposo pues ahora se encuentran en Bolivia por motivos laborales de Erick Elera.

Esta vez Allison Pastor acaparó la atención pero no por algún enfrentamiento en Esto es Guerra sino porque la ex concursante de Reinas del Show alistó maletas y enrumbó junto a su hijo y su esposo a tierras bolivianas.

Esto se dio tras faltar en el programa de competencia lo que provocaron las sospechas o rumores de su ausencia, sin embargo tiempo después la misma Alisson comunicó a través de sus redes que estaba de viaje junto a su familia por la gira musical de Erick.

Se va del Perú definitivamente

Asimismo, Allison brindó una entrevista para el programa en Boca de todos’ donde confirmó que estaría evaluando la posibilidad de quedarse en Bolivia pues Erick tiene muchas oportunidades laborales musicales para que su carrera pueda seguir avanzando.

“Claro que sí, donde mi esposo vaya, yo lo voy a acompañar, aparte que Santa Cruz es un lugar muy bonito, me encanta el clima de acá, me encanta la gente. Entonces si se da la oportunidad de vivir un tiempo acá sería espectacular”, acotó.

MIRA TAMBIÉN: Gian Marco es criticado por opinar de Residente y J Balvin