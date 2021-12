Allison Pastor fue víctima de robo: “Me rompieron la luna del carro”

Compartir Facebook

La esposa de Allison Pastor denunció en redes sociales que fue víctima de robo y se llevaron todas las cosas que tenía dentro de su auto.

La delincuencia aumenta cada vez más y sobre todo en estas épocas del año, los hampones están más atentos que nunca. Y nadie se salva de los delincuentes, ni siquiera los artistas de ‘Chollywood’ como en el caso de Allison Pastor.

La esposa de Erick Elera utilizó sus redes sociales para dar cuenta de que se sumó a la larga lista de víctimas de la delincuencia. Ella compartió una imagen de cómo quedó su carro, que los ladrones allanaron para robarle sus pertenencias.

Afortunadamente no se llevaron el auto como tal, pero sí la despojaron de todas las pertenencias que se encontraban al interior de su vehículo. “Hoy me rompieron la luna y me robaron todas mis cosas que tenía dentro”, señaló Allison.

Para luego mandarle un mensaje directamente a la justicia peruana porque la lista de afectados es cada vez más larga. “Solo pido justicia y que pare la delincuencia en nuestro país, hasta cuándo vamos a seguir teniendo con miedo”, dijo.

¡Más enamorados que nunca! El actor no dudó en dedicarle un tierno mensaje a la modelo por su quinto aniversario.

Erick Elera demostró su lado romántico y dedicó una conmovedora publicación a Alison Pastor y recordó cómo inició su historia de amor: “Han pasado 5 años desde que nos dimos un beso apasionado y desde entonces muero por ti, tu mirada, tu sin fin de cualidades y hasta tus lindos defectos”, escribió en el post.

Luego acotó lo siguiente: “Gracias por alimentar mi locura, te adoro cada día más @allisonpastorromero. FELIZ ANIVERSARIO!!! MI AMOR”, expresó el cantante compartiendo algunas fotos de ellos donde se muestran muy enamorados.

