Alondra García Miró deslumbra con fotos y usuarios reaccionan: «¿Qué le viste a Guerrero?»

Alondra García Miró deslumbra a todos. La modelo y empresaria, que acaba de presentar a su nuevo amor, Fernando Moreno, nos tiene a todos boquiabiertos con unas fotos espectaculares de su travesía a Miami. Además, soltó un mensajito intrigante para este 2024 y los usuarios no se quedaron atrás recordándole su relación con Paolo Guerrero.

Alondra García Miró, su mensaje y reacciones

La siempre radiante Alondra García Miró, que alguna vez nos tuvo enganchados con su historia de amor con Paolo Guerrero, está arrancando el año con toda la buena onda. Después de hacernos partícipes de su nuevo romance, nos regaló un vistazo a su escapadita a Miami por medio de las redes sociales.

En estas fotos, la popular ‘Ojiverde’ nos deja con la boca abierta mostrando su estilo y belleza única, disfrutando de unos días relajados con una bebida en la mano. Parece que está lista para conquistar el 2024. Pero lo que llamó la atención fue el mensajito que acompañó las imágenes, donde Alondra expresó sus deseos para este nuevo año.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alondra García Miró (@alondragarciamiro)

«Por un año lleno de energía y brillo personal. Que nuestro propósito sea irradiar siempre lo mejor de nosotros», escribió. ¿Será una indirecta para alguien en particular? Los fans no se hicieron esperar, llenando los comentarios de elogios y hasta recordando su relación pasada con Paolo Guerrero.

«Cada vez que te veo me pregunto, ¿qué le viste a Guerrero?», comentó una fan. «Tú siempre brillaste, solo que querían apagar tu brillo, pero no pudieron. Jamás, jamás permitan que borren esa hermosa sonrisa, bella», «Más guapa no se puede ser», «Hace rato que volviste a brillar, Alito», «Qué regia estás, Alondra», fueron otros de los comentarios que resaltaban en su red social.

Alondra es una exitosa empresaria

Y eso no es todo, porque Alondra ha compartido más de su vida en estos últimos tiempos. Hace algún tiempo, nos dejó caer un mensaje lleno de emociones donde confesó que ahora es una mujer feliz por las decisiones que tomó. «Hoy ha sido un día lleno de emociones. Están pasando varias cosas en mi vida, buenas noticias, nuevos proyectos que van de la mano con nuevos retos», señaló.

Alondra García Miró, más allá de su vida romántica, también es una empresaria que sabe lo que hace. Después de abrir su restaurante ‘Mercatto Verde’ en 2019, se aventuró en el mundo de las joyas con ‘Alondra García Miró shop’. A pesar de los obstáculos con el cierre del primer negocio por la pandemia, no se rindió y ahora nos ofrece joyas con su sello único.

La modelo también ha colaborado con marcas reconocidas como Nelblu, Natura, Isidra y Marquis, consolidándose como una influencer muy cotizada. Y no podemos olvidar ese romántico paseo en avioneta con su actual pareja. Un detalle que nos hace suspirar y confirma que Alondra está viviendo uno de sus mejores momentos.