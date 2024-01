Alondra García Miró es nominada como «Influencer Latina del Año» en premio internacional: «Representando al Perú»

Alondra García Miró, conocida por su participación en realities y en historias de amor con famosos, ahora nos sorprende como empresaria e influencer. La nominaron como «Influencer Latina del Año» en los People’s Choice Awards y su emoción es contagiosa.

Alondra García Miró nominada a premio internacional

Alondra García Miró, la popular modelo e influencer peruana, ha recibido una emocionante nominación como Influencer Latina del Año en los prestigiosos People’s Choice Awards.

La noticia fue compartida por la propia Alondra en sus redes sociales, y su reacción lo dice todo: «Casi se me para el corazón, justo estaba en un viaje de trabajo y no lo podía creer. Es real que cada esfuerzo tiene su recompensa. Me siento súper afortunada de representar a mi país. Así que los invito a votar por mí».

Desde que dejó atrás su vida en los realities y su romance con Paolo Guerrero, Alondra ha brillado con luz propia. Sus redes sociales son un desfile de éxitos: trabaja con marcas top como Nelblu, Natura, Isidra y Marquis. Y como empresaria, no se queda atrás. Su joyería, Alondra García Miró Shop, tiene colecciones como Monamur, Alzando Vuelo, Reflejos, Brigitte, Colors, Vibra bonito y Mini-me.

La nominación de Alondra no es solo un logro personal, es un aplauso a nivel latino. La historia de amor con Francisco Alister Moreno y sus éxitos profesionales la han convertido en una referente. Pero ahora necesita el apoyo de todos nosotros para brillar en los People’s Choice Awards.

¿Cómo apoyar con un voto a Alondra?

Para votar por Alondra y hacerla ganadora, todos tenemos la chance de ser parte de esto. La ceremonia será el 18 de febrero en California. La invitación de Alondra es clara: «Que alguien me pellizque. No puedo creerlo. Chicos, estoy nominada a los People’s Choice Awards, representando a Perú. El premio tiene que quedarse en casa. ¡Vamos Perú!».

Participar es fácil. Ingresa a la página oficial de los People’s Choice Awards AQUÍ. Busca a Alondra y haz clic en «vota». Recuerda que solo puedes votar una vez al día en cada categoría.

Este evento nos recuerda la victoria de Flavia Laos como Influencer Latina del Año en 2022. Ahora es el turno de Alondra. Apoyemos a nuestra representante peruana para que Perú brille en los People’s Choice Awards.