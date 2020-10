Alondra García Miró se emocionó con profundo mensaje de su productor

Compartir Facebook

No aguantó. Alondra García Miró no pudo contener las lágrimas y se emocionó, tras escuchar un profundo mensaje que le mandó su productor Miguel Zuloaga sobre su desarrollo como actriz.

En un programa de espectáculos, la modelo y pareja de Paolo Guerrero no ocultó sus sentimientos cuando oyó las palabras que le dedicó su productor de la novela en que trabaja, pues le recordó que su madre estaría orgullosa de ella.

“Felicitaciones querida Alondra, por tu garra, valentía y profesionalismo. Iniciaste con temores y culminaste más segura que nunca. Tu mamá desde el cielo está orgullosa de ti. Falta mucho por recorrer y estoy seguro que tienes un futuro prometedor. Gracias por confiar en esta aventura que nos unió en una amistad eterna”, mencionó su productor.

Alondra García, emocionada hasta las lágrimas, señaló que la presencia de Miguel Zuloaga en su vida fue producto de su mamá, pues es un ángel que la ayudó siempre.

“Para mi Miguel es un ángel que me ha enviado mi mamá para poder emprender este nuevo viaje. No solamente ha sido maravilloso trabajar con él, sino que hay una amistad eterna para toda la vida. Lo respeto, lo adoro y le voy a estar infinitamente agradecida por la oportunidad que me dio”, finalizó Alondra.

Además, Alondra García Miró contó que se encuentra estudiando Artes Escénicas para continuar su carrera como actriz. Con el éxito que tuvo la novela que protagoniza, desea prepararse para seguir en el medio.

