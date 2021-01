Alondra García recibe burlas por nominación a “mejor actriz”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La modelo y pareja de Paolo Guerrero, Alondra García Miró ha sido nominada a mejor actriz por su papel de ‘Lucy’ en la telenovela “Te volveré a encontrar”. Al conocer la noticia, Alondra se emocionó hasta las lágrimas al ser considerada en la competencia.

Sin embargo, no todos recibieron de buena manera su nominación. Uno de ellos es el periodista de espectáculos, Rodrigo González “Peluchín”, quien cuestionó su credibilidad por unos premios que organiza su propio canal.

También te puede interesar: Rosángela Espinoza llora desconsoladamente al realizarse test de descarte

“Alondra nos partes el alma, no queremos acá tumbarte la fiesta, no es la intención, pero te quiero contar una cosa porque te hemos visto demasiado emocionada y hasta romper en llanto. ¿Cómo vas a estar emocionada por unos premios que hace el mismo canal que realiza tu novela? ¿Cómo no te van a nominar, si eras la propuesta del prime time? Ellos te lo hacen creer y tú te la crees”, arremetió el conductor.

Incluso, comparo su desempeño con la del “chico reality”, Nicola Porcella, pero dejó en claro que ella actúa mucho mejor que “el capitán histórico” de Las Cobras.

“En eso si estamos de acuerdo, tampoco lo hizo mal, pero mi amor, te lo está dando la misma casa que te dio el protagónico. Mira a qué nivel la ponen”, finalizó Rodrigo González.

También te puede interesar: Samahara no descarta regresar con Youna: “Mi hija va querer ver a sus papás juntos”