Alondra García: “Sí quiero tener hijos con Paolo”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La dulzura y encanto de Alondra García Miró (28) conquistó a Miguel Zuloaga, productor de la novela ‘Te volveré a encontrar’ que se estrena hoy por la pantalla de América Televisión. La mediática modelo y novia del reconocido futbolista Paolo Guerrero, sabe que en la jungla del espectáculo solo sobreviven los más fuertes, por ello no teme a las críticas que pueda recibir en su debut como actriz.

-¿Cómo andan los ánimos ante el estreno de ‘Te volveré a encontrar’?

Bien, un poco nerviosa, un poco ansiosa por el estreno, pero espero de todo corazón que les guste, que lo puedan disfrutar. Sé que estamos viviendo un momento complicado, pero espero que podamos entrar a sus hogares y entretenerlos un rato.

-¿Estás lista para las críticas por tu debut en la actuación?

Sí claro, tengo mucho tiempo en esto y en realidad las criticas siempre van a estar depende de cómo las tomamos. Las críticas siempre son bienvenidas si son constructivas, nadie nace sabiendo y es el primer personaje de ficción que hago.

-¿Hay algún otro proyecto para la actuación?

Si tengo la oportunidad y los tiempos necesarios por qué no tomar las propuestas, pero ahorita es muy apresurado hablar de eso. Yo agradezco a Miguel Zuloaga (productor de ‘Te volveré a encontrar’) por haberme dado la oportunidad y creer en mí.

AFECTADA POR CORONAVIRUS

-Cómo vienes sobrellevando esta cuarentena…

Trato de ponerme horarios para poder hacer ejercicios, mantengo la calma, dedico tiempo para leer un poco. Tengo dos negocios y tengo que ver cómo hacer para reinventar las cosas, ver qué giro le vamos a dar a los negocios.

-Se dice que los restaurantes atenderían mediante delivery…

Sería lo máximo si hacemos el delivery, pero igual ya hemos estado trabajando en todo esto, lanzando ideas y si en algún momento hay delivery sería genial.

-¿Tú mantienes firmes a tus trabajadores de Mercatto Verde?

Algunos sí, gracias a Dios hubo un subsidio de parte del gobierno que nos ha ayudado y estamos tratando de reestructura la empresa.

-¿Don Rafael (su padre) está pasando el aislamiento social en Perú?

Mi papi está en Lima, gracias a Dios está en su casa no sale para nada, es súper consciente de lo que está pasando y está tomando las medidas del caso, él ya tiene 83 años y sufre de presión alta y se viene cuidando.

NO DESCARTA MATRI

-¿Qué te dice Paolo de tu debut en la actuación?

Ya parezco disco rayado porque todos me preguntan lo mismo pero no me gustaría desviar la entrevista por otro lado y enfocarnos en ‘Te volveré a encontrar’.

-¿Han tomado la decisión de ya no exponer su vida privada?

Hace tiempo decidimos eso, creemos que es lo mejor, nos da más tranquilidad a ambos.

-Sin embargo, se hablado mucho de la fastuosa boda que tendrías con Paolo. ¿Qué falta para ese gran paso?

Sí, se habla mucho y dicen muchas cosas, pero creo que eso se va dar cuando Dios quiera, yo se lo dejo a él.

-¿Y es cierto que te gustaría tener una familia numerosa?

(Risas) la verdad es lo que dije en una transmisión que hice en mis redes, fue que me gustaría tener hijos, pero no hable de cantidades. A qué mujer no le gustaría tener sus hijos, su familia. Quizá más adelante porque ahorita estoy enfocada en mi carrera, mis negocios.

-A pesar que Paolo y tú están en Brasil, vienen apoyando a los peruanos más damnificados por el coronavirus…

Si, nosotros nos unimos al padre Omar Buenaventura y gracias a la ayuda de todas las personas que colaboran podemos lograr grandes objetivos. Ya vamos más de 120 mil soles en la campaña en tan solo 7 días, y ya tenemos para comprar como 8 mil canastas para las personas más vulnerables. Quédense en casa, no salgan, es momento de unirnos y entender que es por nuestro bien.

Dato 1:

Alondra actualmente se encuentra en Brasil junto a Paolo Guerrero. Ellos vienen pasando la cuarentena en ese país donde juega el futbolista peruano.

Dato 2:

Hace unos días el capitán de la Selección Nacional ha sido considerado machista por decir que no aceptaría que Alondra tenga escena de besos en alguna actuación.

Más información en

www.radiokaribena.pe

Facebook Radio Karibeña

Facebool Diario Karibeña

Twitter @karibenape