Alumna tuvo relaciones sexuales y olvidó apagar su cámara en plena clase

Una joven olvidó apagar su cámara mientras tenía relaciones sexuales en medio de una clase virtual, lo que provocó el asombro y vergüenza ajena de todos los alumnos que se encontraban conectados en la plataforma educativa.

Debido a la pandemia, muchas personas se vieron obligadas a llevar cursos de manera virtual o remota. Sin embargo, muchos despistados olvidan a veces y dejan el micrófono prendido o la cámara, dando luego a eventos bochornosos que rápidamente se hacen virales en redes sociales.

Según se observa en el clip, la estudiante tenía relaciones sexuales, sin percatarse de que sus compañeros la estaban observando y escuchando en todo lo que sucedía en su habitación con su compañero de cuarto.

Pese a que algunos estudiantes intentaron advertirle a la chica lo que estaba sucediendo, ella estaba ensimismada en lo suyo y continuó la acción por un buen rato a la vista y oído de todos.

Entre las reacciones de los compañeros, algunos ignoraron completamente lo que estaba sucediendo, otros se indignaron y muchos se quedaron a ver con un rostro asombro y desconcierto por el acto sexual que llevaba a cabo su compañera.

“¿Quién dice que no puedes hacer dos cosas a la vez?”, “Qué te puedo decir… eso es adrenalina”, “Uy, no, qué vergüenza”, “Qué responsable”, “¿Esto es real?”, “Tenía que pasarle eso”, “¿Cómo no se dio cuenta?”, fueron algunos comentarios que se vieron debajo del video.

Cabe mencionar que, no es la primera vez que suceden estos descuidos en las personas, ya que en todo el 2020 ocurrieron otros hechos en los que incluso personalidades o políticos fueron grabados teniendo relaciones sexuales en medio de una sesión legislativa.

