Alumno no tenía con quién dejar a su hija y la llevó con él a dar pruebas

“No es la primera vez que la llevo a la facultad, pero sí a un examen”, dijo el joven Guido Acosta, quien desde que es padre adolescente ha tenido que hacer malabares para continuar con sus estudios y cuidar de su pequeña hija.

Cuando se trata de la educación hay muchos desafíos que los alumnos deben superar que van más allá de rendir bien los exámenes o aprobar materias. Hay cosas que muchas veces hasta los mismos maestros omiten, y es el esfuerzo de cada estudiante por estar donde está, ya sea familiar o económico.

Eso se complica aún más para aquellos que tienen hijos o que han formado familias y que tienen que sacar adelante sus carreras, así como también, llevar el sustento al hogar.

Tanto en escuelas secundarias como en universidades se dan a conocer estas historias. Una de ellas es la de Guido Acosta, un joven de 22 años que estudia la carrera de Ingeniería Agropecuaria en la Universidad Nacional de Pilar, en Paraguay.

Un padre persistente

Guido fue padre a la edad de 17 años. De ahí en adelante ha tenido que hacer malabares, tanto para continuar con sus estudios, como también cuidar y criar de su pequeña hija de 4 años.

Y muchas veces los días se desorganizan y suceden emergencias. Una de ellas le ocurrió a Guido justo cuando tenía que enfrentarse a dos exámenes en un día por el que había estado estudiando durante mucho tiempo.

Como tenía que estar el día completo en la universidad y no tenía con quién dejar a su hija, decidió llevarla hasta el recinto para que lo acompañara. “Ese día no tenía con quién dejar a mi hija, pues su mamá tenía cosas que hacer, por lo que la llevé conmigo “, explicó.

Mientras el joven hacía sus pruebas sentó a su hija a su lado quien lo esperó pacientemente. La niña se entretuvo en ese rato con el celular de su padre, jugando juegos y viendo videos con sus audífonos.

La escena enterneció tanto a la maestra que estaba en ese momento tomando la prueba que decidió fotografiarlo junto a su hija.

“No es la primera vez que la llevo a la facultad, pero sí a un examen. Yo no sabía que me tomaron la foto, después la profe me dijo “, cerró el joven, quien además asiste a la misma universidad que la madre de su hija.