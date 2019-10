Alumnos del liceo Trujillo se reencontraron con sus familiares

TRUJILLO. Se acabaron los momentos de angustia para los padres de familia de los escolares que se encontraban varados por los conflictos sociales en el Ecuador. Fueron alumnos de dos centros educativos, sin embargo faltan escolares de otra institución educativa.

La llegada a la frontera de Ecuador y Perú ocurrió pasada la 1:00 de la tarde, cuando los tres buses que trasladaban a los escolares desde la localidad de Naranjal, llegaron hasta las oficinas de Migraciones. Ellos formaban parte de la delegación de los centros educativos Liceo Trujillo y José Carlos Mariátegui de la provincia de Pataz. Asimismo, personal de Cancillería y de la Policía de Tumbes los acompañaban.

También llegó el escolar de nombre Deyvi quien estuvo enfermo e incluso tuvo que ser llevado a una clínica, pero fue dado de alta antes de partir. Su madre agradeció la ayuda. “Agradezco a Karibeña y Exitosa porque me enteré que mi hijo está mejor y cerca del Perú. Él estaba con fiebre y no teníamos comunicación; por eso estuve desesperada”, expresó Maryorie, mamá del menor enfermo.

Además, los padres de familia mostraron su molestia con las autoridades locales, especialmente con el director del centro educativo Liceo, José de la Cruz, quien según los papás; no comunicó oportunamente sobre la situación de los menores, por lo que permanecieron más de 48 horas retenidos en el bus, al costado de un grifo en la localidad de Puerto Inca, de Ecuador.

Por su lado, el director del colegio Futuro School, José Guzmán, aseguró que los estudiantes, profesores y padres de dicha institución no tenían el permiso de su persona para poder viajar, y lo hicieron por su propia cuenta. “Ellos viajaron porque están de vacaciones, sin embargo me comuniqué con los docentes que están en Ecuador, y me informaron que están bien de salud, pero no tienen pase para retornar a Perú”, indicó.

Se espera que dicha institución sea apoya-da por la Cancillería y la Policía Nacional para retornar lo más pronto posible a nuestra ciudad.

EL DATO

La Gerencia Regional de Educación recomendó no realizar ningún viaje a la zona norte del país, y mucho menos a Ecuador.