Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Esta mañana, el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra pudo salir de la comisaría y aprovechó unos instantes para hablar con la prensa sobre la denuncia que hizo contra su aún esposa Sofía Franco por violencia familiar.

«No pueden detener a alguien que ha sido agredido. Yo he venido acá a poner mi denuncia y espero que sea reflexivo para ella (Sofía Franco)», destacó.

Asimismo, hizo hincapié en que la exconductora de televisión sufre de enfermedades como drogadicción, ludopatía y hasta alcoholismo, razón por la que tuvieron que separarse nuevamente.



Al ser consultado por la tenencia de su hijo, el alcalde señaló que está evaluando pedirla por un tema de salud y es que ‘fueron varios episodios de violencia contra él y que por vergüenza tuvo que callar’.

«Me he sentido agraviado», señaló, pero que a pesar de toda esta situación la va a seguir apoyando con el proceso.

Mira también: Jazmín Pinedo: «Nadie está detrás de conquistar mi corazón»

SOFÍA FRANCO DICE ESTAR DEVASTADA TRAS ESCÁNDALO

En una nueva edición de Magaly TV La Firme, Sofía Franco se pronunció tras el escándalo con Álvaro Paz de la Barra, que hasta el momento la tiene en la comisaría.

Según el parte policial el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, y su aun esposa, Sofía Franco, permanecen desde esta mañana (25 de marzo) en la comisaría del distrito por una denuncia de violencia familiar impuesta por el alcalde contra la exconductora de televisión.

“Estoy un poco nerviosa, estoy acá en calidad de detenida. Es una situación que me tiene realmente devastada. Me han separado de mi hijo y esto todavía va a seguir un curso porque mañana me van a llevar a Fiscalíay hay toda una burocracia de trámite que voy a tener que seguir”, dijo la exconductora de televisión.

ESTÁ SOLA EN LA COMISARÍA

“Yo llamé a todas las líneas porque estoy sola. En primera instancia queríamos conciliar y a veces para evitar que esto pase a mayores. Nada tiene solución, el daño está hecho, psicológicamente estoy muy mal”, agregó la ‘rubia’ con la voz entrecortada.

Por su parte, Magaly Medina sostuvo que la ayudará con abogados para que se esclarezca los hechos.

Mira también: Jessica Newton aclara: «Mi hija Cassandra no está embarazada»