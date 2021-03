Álvaro Paz de la Barra llora y jura que es el agredido

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Tras permanecer detenido casi 36 horas, luego de denunciar haber sido víctima de maltrato físico por parte de su esposa Sofía Franco, el alcalde de La Molina Álvaro Paz de la Barra lamentó que no haya una ley que proteja al hombre, y denunció no haber recibido un trato adecuado por parte la policía.

“Yo he sido el agraviado, yo he sido el denunciante, yo he venido en motu propio acá, a mí no me han enmarrocado”, dijo el burgomaestre a su salida de la comisaría de La Molina.

Mira además: ¡Se hacen los locos! Cae banda de extranjeros con 60 celulares robados

“Lamentablemente, la ley no protege al hombre, ha habido luchas durante muchos años para que haya una equidad con la mujer en efecto, pero yo sí veo un trato desigual, no pueden detener a alguien que ha hecho una denuncia, que ha sido agredido”, señaló. Sobre la denuncia contra su esposa, dijo que espera que la haga reflexionar.

“Espero que las enfermedades de drogadicción, de alcoholismo, de ludopatía, sean superadas y aun cuando no seamos pareja la voy a apoyar hasta las últimas consecuencias”, sostuvo. Finalmente, el alcalde comentó que a raíz de este incidente está evaluando pedir la tenencia del hijo de 8 años que tiene con la ex presentadora de televisión.

Mira además: Extranjeros se queman con atraco a minimarket

SALIÓ LIBRE

La mañana de ayer la fiscal Vilma Torres dispuso la liberación de Sofía Franco quien enfrentará en calidad de citada los cargos por violencia física y desacato a la autoridad. Horas después, la ex animadora de TV abandonó la comisaría acompañada de su abogado y personal del Ministerio de la Mujer, que más temprano llegó hasta la dependencia para brindarle apoyo legal y psicológico

el dato

Paz de la Barra explicó que la ex animadora de TV quedó detenida unas horas más por desacato debido a que se negó a pasar la prueba toxicológica y alcohólica.