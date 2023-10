¡Un nuevo éxito! Álvaro Rod presentó en exclusiva su tema ‘Este Salud Va Por Ti’ en El Súper Show

El cantante Álvaro Rod es uno de los artistas peruanos exitosos, además de ser un excelente compositor. Hoy, se presentó en el programa de El Súper Show de La Karibeña para presentar su más reciente estreno, ‘Este Salud Va Por Ti’.

Te puede interesar leer: «Un sueño hecho realidad»: Marisol se presentó en el partido de Universitario en el Monumental [VIDEO]

Álvaro Rod en el programa

Álvaro Rod es un querido artista peruano que viene trabajando arduamente en su carrera artística. Fue el invitado de hoy en el programa de El Súper Show conducido por Miguel Moreno, Roxana Molina y Marco Antonio Ibarra.

El joven cantante de 27 años cuenta un poco de sus inicios en la música con los Hermanos Yaipén hace ocho años: «Estuve por la cumbia, después por la salsa y estoy ahora retomando mi primer tema inédito de la cumbia».

Además, comentó que antes de ingresar al mundo de la música era futbolista: «Tuve la oportunidad de jugar cuatro años en la primer división de allá en España en Madrid, quería ser futbolista, pero la música pudo más».

«La vida me llevó por la música y la verdad es que estoy muy contento. Igual el fútbol sigue presente en mi vida«, comenta Álvaro Rod, quién además agregó que es hincha del club Universitario.

✨ Hoy nos acompañó el guapísimo y talentoso Alvaro Rod en la cabina del #SúperShow presentando su más reciente éxito "… Publicado por La Karibeña en Martes, 3 de octubre de 2023

Te puede interesar leer: ¡Le encanta! Melanie Guerrero de El Encanto de Corazón confiesa amar este tema de Edu Baluarte

Su nuevo éxito ‘Este Salud Va Por Ti’

El cantante y compositor, Álvaro Rod, también contó un poco del estreno de su canción inédita ‘Este Salud Va Por Ti’. Comenta que ya estrenó dos videoclips y se viene un tercero.

«Hace tiempo he escribido esta canción y la he hecho en tres versiones. He lanzado la primera en versión cumbia y también está la salsa y la balada, me gusta experimentar un poquito», comenta el joven cantante.

Afirmó que la versión de ‘Este Salud Va Por Ti’ que más le gusta es la cumbia y fue la primera que lanzó hace cuatro días en su canal de YouTube. Ayer, estrenó la versión balada de este tema que ya se viene convirtiendo en la favorita del público.

El cantante Álvaro Rod pasó una divertida mañana en El Súper Show con los locutores. Además, interpretó varias canciones de su autoría en vivo en el programa para todo el público oyente.