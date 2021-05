Álvaro Rod y You Salsa ya son sensación en las redes sociales con el nuevo videoclip «Cuando te veo»

Compartir Facebook

A pesar de la crisis por efecto de la pandemia, Álvaro Rod no deja de hacer música y esta vez sacó un tema inédito «Cuando te veo», que grabó en un videoclip con You Salsa.

Con este tema en versión salsa, los artistas ya vienen cautivando las redes sociales y reciben mensajes de halagos por composición musical que también está a cargo de Rod.

«El artista siempre está constantemente produciendo y no me voy a detener hasta conseguir mis sueños de ser reconocido no solo en el Perú, sino también a nivel internacional», dijo el cantautor Álvaro Rod.

Asimismo, el joven músico destacó el talento de You Salsa, a quien señaló que eran «perfecto» para este nuevo éxito.

Además, destacó que el dueto peruano, conformado por Mariale Salazar y Jean Pierre Puppi, grabara la canción “¿Y ahora qué hacemos?”, producida por el gran Tony Succar.

«Son unos chicos bastante ingeniosos y con buena voz. De a pocos vamos demostrando que hay una nueva generación de artistas que sacan cara por el Perú alejados de escándalos y solo con el arte», indicó.

Con respecto al tema «Cuando te veo», Álvaro mencionó que trata sobre una pareja que termina y siempre a uno le marca más el amor, entonces cuando se ven los recuerdos afloran a piel por no olvidar y se arrepiente del fin del romance.

Con esta nueva producción, Rod se viene afianzando en lo musical, debido a que, además, su tema “Somos dos”, en versión salsa y balada, siguen siendo el número uno en las radios nacionales.

