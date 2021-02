Ambulante alza su voz a la cuarentena: “El bono me va a llegar cuando esté en el cementerio”

Compartir Facebook

Ante el anuncio de cuarentena focalizada por parte del Gobierno y la entrega tardía de bonos, ciudadanos de diversos distritos de Lima han salido a buscar dinero.

Imágenes duras en plena segunda ola

Desde tempranas horas de la mañana hoy 3 de febrero, los vendedores ambulantes emplearon todo el ancho de la vía pública para vender sus productos. Los puestos informales no respetaban las medidas de distanciamiento seguro.

Los ambulantes comentaron que pese a las disposiciones del Gobierno, ellos necesitan vender sus productos para poder comer. A diferencia de los puestos que están cerrados por las medidas, ellos salen a las veredas a ganarse un pan para la mesa de sus hogares.

Ambulante da la cara

Uno de los ambulantes dio la cara por sus compañeros y alzó su voz ante esta cuarentena.

“Estoy tratando de vender algo, ayer recién salí. El bono va a llegar cuando ya todos estemos en el cementerio. Las medidas del Gobierno son para la clase A y B, ¿y la gente pobre?”, comentó para un medio local.

“¿Pero cuándo va a llegar?, ¿ahorita?. Mi esposa recibió el bono anterior. Solo alcanzó por 3 meses, ¿usted cree que alguien va a poder vivir con 700 soles?”, sostuvo.

Agregó que la salida de personas a las calles para vender productos responde a la necesidad que sienten por conseguir recursos que les permitan soportar el confinamiento.

“La gente que usted está viendo aquí no es porque le da la gana, no es porque quiere fastidiar a la autoridad, no es porque quiere molestar, sino que tienen necesidad”, finalizó.

