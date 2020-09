Ambulantes de La Victoria continúan en las calles pese a megaoperativo

Compartir Facebook

Con el levantamiento de la cuarentena hace unos meses, muchos ambulantes regresaron a las principales calles del distrito de La Victoria, apoderándose de veredas y pistas, ocasionando tráfico y la informalidad. Ante este panorama, el alcalde de La Victoria, George Forsyth, lideró esta madrugada un megaoperativo contra el comercio ambulatorio, sin embargo, muchos de estos trabajadores se niegan a dejar las calles.

“Estamos recuperando todo el espacio público para evitar las aglomeraciones. Esta operación está enfocada en la salud de todos los peruanos porque sabemos que los contagios de La Victoria contagian al resto de Lima, y evidentemente, a todo el Perú”, declaró la autoridad edil en horas de la mañana.

A estas horas de la tarde muchos ambulantes han invadido nuevamente diferentes calles del distrito, aduciendo que no tienen dónde comercializar sus productos. Esto ha ocasionado que los vecinos de la zona reporten este hecho indicando que las calles ya se han convertido en un foco infeccioso, pues los ambulantes no respetan la distancia social, no usan las mascarillas y dejan residuos en el lugar.

EMPRESARIOS DE GAMARRA ANUNCIAN UN PLANTÓN ESTE MARTES 8 DE SETIEMBRE

La presidenta coordinadora de empresarios de Gamarra, Susana Saldaña, anunció que este martes se pararán las actividades en el emporio y se realizará un plantón como protesta contra las medidas que viene aplicando el alcalde de La Victoria, George Forsyth.

“Estamos cansados de que nos usen para shows. Estamos cansados de pedirle a un alcalde (Forsyth), que converse con nosotros, porque se niega. Nosotros vemos una conducta muy antidemocrática, peligrosa. Lo han asesorado mal. Los comerciantes de Gamarra también somos vecinos de La Victoria y le generamos ingresos por más de 50 mil millones de soles al año”, manifestó.

Asimismo, indicó que mañana estarán los más de cinco gremios y grupos de empresarios de todos los sectores. Mencionó que desde hace mucho tiempo desean un diálogo con las autoridades.

