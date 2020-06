Ambulantes y fiscalizadores se sacan la michi

Compartir Facebook

Una violenta gresca entre ambulantes y fiscalizadores ocurrió la mañana de ayer, en el jirón Antonio Raimondi en el distrito de La Victoria. Imágenes captadas por medios de comunicación, evidenciaron los enfrentamientos a puños y golpes entre los informales y los agentes municipales.

Lanzan piedras

Los efectivos de serenazgo lograron retirar a los negociantes de la zona y esta vez no incautaron la mercadería que estaban comercializando en plena pandemia del coronavirus en Perú. Incluso, uno de los ambulantes intentó lanzar piedras a las autoridades que estaban instando su retirada.

Son formales

La mayoría de los ambulantes manifestó que son formales pero que volvió a ser informal ya que las galerías donde laboraban hasta antes del estado de emergencia nacional, no abren hasta el momento con el objetivo de evitar la propagación del COVID-19. Similar panorama en torno al comercio informal se observó en las inmediaciones de la avenida Grau y Manco Cápac.Ellos pidieron a las autoridades que les permitan la venta por horas para poder trabajar sin represión policial. Algunos aseguran que el subsidio del gobierno no es suficiente.

“Tenemos familia”

“Somos varios de ambulantes. No nos hemos organizado aún por esta pandemia. Nosotros trabajábamos desde las 4:00 a.m. hasta las 8:00 a.m. y no molestábamos a nadie. Queremos un horario para poder trabajar y de ahí les dejamos todo libre. El alcalde debe venir y llegar a un acuerdo y podría decir ‘que le limpiamos la zona y el que no lo hace, no trabaja acá’. No podemos vivir con ese bono. No tenemos dinero, tengo familia”, señaló uno de los informales.

El dato

Al cierre de edición muchos vendedores continuaban en la zona, otro desde sus vehículos estacionados, ropa de invierno, calzado, bolsas, ropa interior. También mascarillas, guantes y otro tipo de productos.