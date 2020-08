Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Pocos días después del escándalo en Magdalena, protagonizado por un joven de 23 años quien insultó a diversos serenos del distrito por no querer hacer uso de la mascarilla, una equivocación podría poner en riesgo la vida de otro muchacho, quien fue confundido con Aaron Cotrina.

Su nombre es Daniel Reynoso y se dirigió a sus redes sociales para revelar una serie de mensajes que ha comenzado a recibir a raíz de una confusión entre él y Aaron Cotrina, joven que causó una serie de disturbios al no querer utilizar la mascarilla.

Daniel indicó que ha sido víctima de acoso vía Whatsapp, e incluso precisó que lo amenazaron de muerte. Ahora, él teme por su seguridad y la de su familia.

Mira también: ‘Destruyen’ a Jefferson Farfán por jugar ‘pichanguita’ con niños en plena pandemia

Desde su cuenta de Facebook, el joven expresó que no solo le bastó a este grupo de personas con enviar una serie de insultos hacia él, sino que también difunden capturas de pantalla de su teléfono personal para seguir atormentándolo.

Pese a que él no sabía por qué comenzó a ser víctima de este tipo de agresiones verbales, entró a internet para buscar qué es lo que había ocurrido y grande fue su sorpresa cuando se enteró del caso de Magdalena.

«Chicos les agradecería que ayuden a compartir por favor, se está haciendo viral unas publicaciones donde afirman que soy el acusado de agredir verbalmente a unos serenazgos con comentarios racistas y me tomé la molestia de grabar me para aclarar que NO SOY LA PERSONA por la que están acusando», escribió.

«Si alguno ve una publicación similar en redes mediante algún grupo o algo, por favor ayuden compartiéndolo. Incluso hay una captura de una persona que no conozco difundiendo mi número telefónico», advirtió.

EN DESACUERDO

Finalmente, llamó a que la gente entienda la diferencia entre ambos y aprovechó la oportunidad de aclarar que él nunca estuvo de acuerdo con la acción que tomó Cotrina frente a los serenos.

“Sí me pareció sumamente grave lo que hizo porque es una mala imagen que nos deja como nación y sí me esperaba unas disculpas sinceras porque por las que brindó en los medios, pareciera que no se lo toma en serio”, acotó.

Mira también: SJL: Madre que cocinaba en olla común es víctima de la COVID-19 y necesita apoyo