Amiga de Flavia desmiente a Luciana: “La entrevista de Mafer y Majo se grabó el 2 de febrero”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Kiara Trigoso se pronunció en redes sociales para aclarar la situación en torno a la polémica entrevista que les hizo a las hermanas de Patricio Parodi.

Hace unos días, la amiga de Flavia Laos, Kiara Trigoso publicó en su canal de YouTube una entrevista que le hizo a Mafer y Majo Parodi. En ella, las hermanas del ‘Pato’ generaron polémica al revelar que “prefieren soltero” a su hermano.

Luciana se pronunció al respecto y aclaró que todo está bien en la relación de ellas con las hermanas de ‘Pato’. Sin embargo, en sus declaraciones mencionó que Mafer y Majo le dijeron que las declaraciones no iban dirigidas hacia ella y que la entrevista fue grabada el año pasado.

Es por eso que Kiara Trigoso, amiga de Flavia, decidió pronunciarse en redes sociales sobre lo que se dijo de la polémica entrevista. Ella desmintió que eso haya sido grabado el año pasado, pero aseguró que las propias hermanas del ‘Pato’ le pidieron que borre el video.

“Pongo este story porque la cantidad de preguntas y comentarios que me están llegando son demasiados. Solo para aclarar, la entrevista se grabó el 2 de febrero y el video se bajó de mi canal de YoTube porque me pidieron que lo hiciera por la cantidad de comentarios de hate que les hacían. Hay personas que son más sensibles y lo supe entender. Jamás hubo mala intención, espero sepan comprenderme”, escribió la joven en redes sociales.

Mire también: Muere hombre que recibió trasplante de corazón de cerdo

La modelo habló con ‘América Espectáculos’ para aclarar las especulaciones acerca de una mala relación entre ella y las hermanas del ‘Pato’.

Luciana Fuster estuvo en el ojo de la tormenta tras unas declaraciones de Mafer y Majo Parodi acerca de que “prefieren a su hermano soltero”. La modelo salió al frente para explicar que ella y las hermanas del ‘Pato’ recién se están conociendo y tiene una relación cordial.

“Es un tema bastante incómodo porque lo crea la gente. No me llevo mal con las hermanas de ‘Pato’. Es verdad que no somos muy cercanas porque yo recién estoy conociéndolas, recién nos estamos conociendo ahí en la casa”, dijo.

Asimismo, Luciana aclaró que Mafer y Majo tienen dos hermanos, ‘Pato’ e Iker, pero el público asumió que sus palabras iban dirigidas hacia ella. Sin embargo, para evitar problemas las hermanas del ‘Pato’ le pidieron disculpas de alguna forma a la modelo.

“Una de sus hermanas se acercó a decirme que habían sacado eso de contexto, que no tienen nada en contra de mí, que no me sienta incómoda porque no pasa nada, no tienen por qué tener nada en contra mía”, añadió.

Además: ‘Metiche’ no tiene fe a la boda de Tilsa con Jackson Mora: “el tiempo lo dirá”