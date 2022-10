Amiga de Gabriela Sevilla quería ser la madrina de su presunta hija Martina

Compartir Facebook

El caso de Gabriela Sevilla acaparó la atención de todo el país A quién preocupo sobre una presunta desaparición y luego un presunto secuestro el cual tendría como resultado una gran mentira de parte de Sevilla para que al parecer puede mantener a su lado a un hombre.

Cómo se recuerda Gabriela Sevilla se hizo conocida al denunciar su desaparición lo que provocó que diversos canales de televisión e incluso redes promovieron su desaparición ya que según ella se encontraba en estado de gestación y próxima a dar a luz lo que finalmente terminó siendo una mentira.

Es así que una de las amigas más cercanas de la mujer con todo para el programa de entretenimiento de morir fuego que tenía planeado ser la madrina de la presunta bebé Martina.

“No me siento traicionada ni decepcionada, sí vivimos el embarazo juntas y yo en mis redes publiqué que apoyaba a Gabriela porque yo la verdad sí viví una ilusión de embarazo con ella, ella es muy amiga mía, me da mucha pena todo lo que está pasando, ella no se encuentre bien”, dijo la joven identificada como Shirley.

El caso de Sevilla ya está concluido y se emitió un informe completo sobre su presunto embarazo y desaparición lo que ha sido enviado a manos la fiscalía de San Borja de Santiago de surco y por lo que podría ser denunciada por el presunto delito contra la fe pública y falsedad genérica