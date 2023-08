¡Se les escapó! Amigas de Doris Fundichely, hija de Karina Rivera, revelan el sexo de su bebé sin querer

Amigas de Doris Fundichely cometieron un desliz en redes sociales, y es que esta vez las amistades de la hija de Karina Rivera y Orlando Fundichely metieron la pata.

Como se sabe su hija Doris Fundichely de 23 años está próxima a convertirse en madre por lo que Karina se encuentra emocionada de ya conocer al primer bebé de su hija.

‘Metieron la pata’

Doris Fundichely publicó una emotiva fotografía del avance de su embarazo en redes sociales, era de esperarse que diversas amistades y seguidores la felicitarian por convertirse pronto en mamá.

Sin embargo, no contempló que sus amigas más cercanas serían quienes divulgarían el sexo de su bebé en los comentarios.

“Las amo princesas, cada día más grande la pancita”, se lee en el mensaje de la usuaria Alesandra Escalante.

Tras, otra usuaria reconfirmó el comentario de Escalante. “Esperando a mi niñita”, comentó Camila.

Con estos comentarios queda confirmado que la una de las engreídas de Karina Rivera y Orlando Fundichely va a tener una hermosa bebé.

Doris anuncia embarazo con divertido video

El 15 de mayo a través de un video de Instagram Doris se animó a dar esta hermosa noticia provocando miles de reacciones entre sus seguidores.

La hija de animadora infantil y Orlando Fundichely dio la noticia con el divertido audio de Tula Rodríguez.

«Es lo más lindo que me está pasando en la vida. Hace algunas semanitas, ups, problemas. No me viene mi ciclo ¿Qué está pasando? (…) Voy a ser mamá y soy la mujer más feliz del mundo», empezó diciendo Doris.

Por su lado, Karina se mostró emocionada de esta noticia pues no pensó en converttirse en abuela tan pronto.

«Sí, seré abuela. ¡Qué emoción! Te amo, mi princesa. Ese bebé llega a llenar de alegría nuestro hogar. Happy Mothers Day», escribió en su publicación. Por su parte, el futuro abuelo Orlando Fundichely no dejó de comentar: «Voy a ser abuelo, jajaja».

Pues tras 4 años de relación con Jaime Luna, Doris decidió tomar este siguiente paso en su relación, ambos jóvenes se mostraron orgullosos de ahora ser 3.

«Gracias por tremenda chamba, los amo», fue el mensaje del padre de su bebé en redes.

Sin embargo, pese a anunciar la llegada de un bebé a la familia Fundichely Rivera, usuarios criticaron a la joven madre.

Y es que según cibernautas se apresuró endar este pasó tan importante en su vida. Pese a ello, Karina le ha restado importancia a estos comentarios y se muestra orgullosa por su hija.