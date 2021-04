¿Amigas y rivales? Giuliana Rengifo anuncia que no pisa Latina desde que Maricarmen Marín llegó

Compartir Facebook

Giuliana Rengifo habló fuerte y claro y es que, para ella, desde que la cantante de cumbia Maricarmen Marín ingresó a trabajar a Latina, las cosas se pusieron raras debido a que ya no la invitan.

“Qué bueno que le den tribuna a los artistas, pero creo que nunca voy a recibir una invitación ni de ‘Yo soy’ ni de Latina. Eso tenlo por seguro. No me han invitado y tampoco iría. A estas alturas… no estoy para exponerme al virus ni para que estén juzgando mi talento», inició.

Asimismo, agregó que se le cerraron muchas puertas en el canal desde que esto pasó.

«Sé que lo harían de mala manera, muchas puertas se me han cerrado ahí (Latina). ¿Por qué? No lo sé, pero normal porque hay otras ventanas que me dan tribuna y yo feliz”, agregó.

«Ella (Maricarmen) no es Dios. De repente habrá puesto sus condiciones, yo no piso Latina desde que ella entró al canal. Solo he ido cuando estaba Karen Schwarz y Jazmín Pinedo (en la conducción de ‘Mujeres al mando’). Hace más de cinco años que no piso el canal. No sé si las prohibiciones vienen por parte de ella (Marín) porque no creo que sea la dueña del canal, pero de que algo hay, algo hay”, enfatizó.

LE DESEÓ LO MEJOR A MAGALY

La dulce princesita opinó sobre la separación de Magaly Medina y Alfredo Zambrano, tras cuatro años de matrimonio.

Maricarmen resaltó como algo positivo la separación de la periodista porque sirve para entender que no todas las separaciones matrimoniales terminan mal.

“Puede ser un punto muy positivo el hecho de darse cuenta, poner una pausa y, de esta forma, como ellos lo han presentado, de forma madura (anunciar el divorcio) Es un mensaje saludable, no solamente uno puede separarse de alguien peleando o siendo enemigos”, comentó la conductora.

