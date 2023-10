¡APENADOS! Amigos de ‘Combate’ de Yiddá Eslava y Julián Zucchi lamentan la noticia de su separación tras 11 años juntos

Diversos amigos del recordado programa de ‘Combate’ se mostraron apenados por la separación de Yiddá Eslava y Julián Zucchi, los competidores afirmaron que eran una de las parejas más envidiadas del mundo de los realitys.

Personajes como Mario Irivarren, Karen Dejo e Israel Dreyfus no fueron ajenos a la situación de sus amigos y opinaron al respecto y no dudaron en desearles lo mejor y mucha fuerza en este proceso que definitivamente no será para nada fácil.

Tristes por sus amigos

Tras la triste noticia de la separación de Yiddá y Julián tras haber estado juntos 11 años y haber tenido dos hermosos hijos.

Sus amigos más cercanos opinaron al respecto pues les tomó la noticia como sorpresa.

Uno de los primeros en comentar fue Mario Irivarren, fiel compañero de Yiddá desde que empezaron juntos en ‘Combate’ allá por el año 2012.

La popular ‘calavera coqueta’ lamentó la situación de su amiga, pero aplaudió la valentía de ambos por hacerlo público de una manera madura como los padres de familia que también son.

«La noticia me pegó porque Yiddá es como mi hermana», dijo inicialmente el modelo quien esperaba que fueran una de las relaciones que duren para toda la vida.

«Yiddá es como mi hermana y les deseo lo mejor», finalizó diciendo el ‘saliente’ de Onelia Molina.

Por otro lado, Karen Dejo también quiso opinar sobre lo sucedido mostrándose también bastante triste pues ha visto crecer a la pareja durante los años y no se imaginaba que pudieran terminar.

Mira también: «Gran humildad y sencillez»: Fans elogian a Kiara Lozano al verla preparando tacachos en su pueblo

«Me dio mucha pena cuando me enteré de la noticia, ellos eran una de las parejas más sólidas del mundo de los realitys. Espero que el tiempo reacomode todo en su lugar y quien sabe lo que pueda pasar más adelante», acotó.

Por último, Israel Dreyfus quien siempre se mostró muy apegado a Yiddá cuando trabajaban juntos.

Por lo que le deseo lo mejor a una de sus amigas más cercanas y la felicitó por su inteligencia emocional de asumir situaciones difíciles.

«Ella es como mi hermana, me alegra que hayan sido ellos quienes dieran la noticia y no los medios de comunicación que en muchas veces tergiversan las cosas y no se comunica lo que debe ser», afirmó.

Descartan que sea una broma

Yiddá Eslava y Julián Zucchi se pronunciaron nuevamente en sus redes sociales y negaron que su separación se trate de una broma o una estrategia de marketing ya que está de por medio sus hijos lo que es sagrado para ellos.

«No lucharon por su familia», fue uno de los comentarios de los usuarios. «¡Es justamente lo que estamos haciendo! La paz mental y la armonía son el éxito (para nosotros) de una familia o por lo menos lo que queremos para la nuestra. Y eso es indistinto si seguimos o no como pareja», empezó diciendo.

Además, agradeció los mensajes de apoyo y respaldo, pero también recalcó que ha recibido mensajes negativos por lo que pidió más respeto y empatía.

Mira también: ¡La nueva generación! Niños bailan y cantan el tema ‘Así es el amor’ de Agua Marina en cumpleaños [VIDEO]

«La mayoría de los mensajes son hermosos la verdad, pero otros develan la falta de empatía y amor propio típico de una sociedad intoxicada. Vayan más allá, piensen bien antes de escribir y quizás si analizan el mensaje del video, les puede ayudar para futuras decisiones que los harán más felices», escribió la actriz.