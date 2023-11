«Amo esta canción en tu voz»: Usuarios halagan a Nickol Sinchi cantando ‘Hoy’ de Gloria Estefan [VIDEO]

Nickol Sinchi sigue trabajando arduamente en su carrera musical desde que se lanzó como solista. La cantante de cumbia sorprende cada vez con su voz a todos sus seguidores y compartió un video donde canta el tema ‘Hoy’ de Gloria Estefan.

Nickol Sinchi interpreta ‘Hoy’ de Gloria Estefan

La cantante Nickol Sinchi lleva seis meses como solista, desde que dejó su antigua agrupación Corazón Serrano. Ha lanzado varias temas en versión cumbia como ‘Premonición’ y canciones propias como ‘Ahora Vuelves a Mi’.

Por medio de sus redes sociales, Nickol comparte diferentes momentos con sus fans. Publica sus presentaciones, videos con su pequeño hijo y videos donde canta sus canciones favoritas, como el caso de la famosa canción de Gloria Estefan.

«Después del en vivo les dejo esta canción que particularmente me encantaaa», escribió la cantante de cumbia en la publicación de su cuenta de TikTok. En el video, inicia cantando el tema ‘Hoy’: «Tengo marcado en el pecho, todos los días del tiempo no me dejó estar aquí…».

Reacción de los fans

Varios usuarios quedaron impresionados por la voz de Nickol Sinchi. Si bien se conoce el gran talento de la cantante de cumbia, igual sigue sorprendiendo a sus fans cantando sus canciones favoritas.

«Felicidades por seguir con la música, lo haces genial», «Que bonito cantas Nickol Sinchi», «Hermosa canción reina linda», «Por eso siempre te voy a seguir eres la mejor», «Esa canción me da nostalgia, grande Nickol», «Una de las mejores voces del Perú», «Mi ídola la mejor de mejores. Amo esta canción y más en tú voz», «Simplemente me encantó, gracias por tu linda voz», fueron algunos de los mensajes.

Sobre la música de Nickol

Nickol Sinchi viene trabajando arduamente en su carrera como cantante y ha lanzado su primer tema inédito. ‘Ahora Vuelves a Mi’ hace unas semanas y ya cuenta con más de 243 mil reproducciones.

Su primer videoclip oficial ‘Premonición’ cuenta con más de medio millón de reproducciones. Ambos videos y más lo puedes encontrar en su canal de YouTube de la artista.

Ahora, la cantante de cumbia estaría preparando una nueva canción quien según comenta ‘es para llorar’. Nickol compartió un video y fotografías grabando en el estudio, sus fans quedan impacientes a sus próximos lanzamientos.