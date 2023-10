«Amo esta versión de mí»: Lesly Águila comparte mensaje motivador para el amor propio

Lesly Águila es cantante de Corazón Serrano hace varios años y se ha ganado el cariño del público. Cada seguidor la ha acompañado en diferentes aspectos de su vida y la artista decidió compartir un mensaje muy motivador acerce del amor propio.

Te puede interesar leer: ¡Ama a los animalitos! Luis Quiroga de Agua Marina presenta a su gatito Silvestre [VIDEO]

El mensaje de Lesly Águila

La cantante de Corazón Serrano es conocida por canciones como ‘Olvídame’, ‘Olvídalo Corazón’, ‘Tu Recuerdo’, ‘Tu Ausencia’, entre otros más. Hace algunos meses, Lesly Águila anunció que terminaba una relación sentimental y los fans estuvieron para apoyarla.

También, se encuentra pasando por un momento difícil en su salud, pero quiso compartir un mensaje motivador para todos sus seguidores. «Amo esta versión de mí que no tiene una falsa imagen que sostener», inicia Lesly Águila.

«Lo que ves es lo que hay; algunos dias soy increible, otros días me siento apagada, unos días soy muy productiva, otros tantos no me fluye nada. Aprendi a no juzgarme por todo, me doy el permiso de ser humana», dijo finalmente la cantante de Corazón Serrano.

Te puede interesar leer: ¡Le encantó a los fans! Corazón Serrano estrenó ‘Mix Corazón Mentiroso’ en la voz de Briela Cirilo [VIDEO]

¡No estaría bien de salud!

Por medio de sus redes sociales, Lesly Águila decidió pronunciarse sobre su ausencia en algunos conciertos y su estado de salud actual. Indicó que se ha estado realizando diversos exámenes, pero especialmente en el área de Cardiología.

«No me encuentro bien de salud y por eso estoy realizándome diferentes exámenes médicos. Hoy me tocó en el Cardiólogo y ya voy por el segundo exámen», menciona la cantante.

También, Lesly Águila contó que en su familia suele ver esos casos de problemas del corazón y espera no tener ese mismo mal: «Ando preocupada la verdad, porque yo soy el sustento de mi hogar, de mi familia. He tenido mucha presión en el pecho, así como que me faltaba el aire. Son cositas que uno lo deja a veces de lado, pero sin la salud no hacemos nada».

La transmisión que realizó Lesly Águila recibió el apoyo de todos sus seguidores. Esperan a que se recupere pronto y que todo se encuentre bien. Algunos comentan que puede ser síntomas de cansancio por los continuos conciertos que tiene todos los días.

¡Corazón Serrano en Halloween!

Karibeña prepara u gran concierto por Halloween que hará gozar y bailar al público el próximo martes 31 de Octubre en Mega Plaza de Villa el Salvador, ubicado en la Av. 1ro de Mayo (frente al Mercado Unicachi).

Se reunirán grandes artistas y agrupaciones como Corazón Serrano, Orquesta Papillón, Armonía 10, Deyvis Orosco y la salsa lo llevará Brunella Torpoco en un evento espectacular. Si deseas comprar tus entradas, ya puedes adquirirlas en Vaope.com con la preventa exclusiva PRESIONANDO AQUÍ. Elige una de las zonas disponibles para el gran concierto y compra online.