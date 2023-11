¡Amor a larga distancia! Patricio Parodi desmiente rumores de ruptura con Luciana Fuster ¿Qué dijo?

El modelo e integrante de «Esto es Guerra», Patricio Parodi, quiso aclarar algo importante sobre su relación con la bella Luciana Fuster. Ella se encuentra lejos como parte de sus labores como Miss Grand International. Ante ello, se ha especulado que terminarían, pero Patricio salió a aclarar los rumores. Te lo contamos los detalles.

¿Se acabó el amor o seguirán juntos?

Luciana Fuster, la nueva Miss Grand International 2023, se encuentra en Tailandia, a miles de kilómetros de distancia de Patricio. Pero, ¡alto ahí! Patricio ha dicho con fuerza que su relación no está en peligro.

«Ni siquiera he pensado en eso y la gente ya está hablando. Muchos se meten a hablar simplemente para generar algún tipo de noticia, afirmando cosas que nada que ver», afirmó Parodi para las cámaras de América Espectáculos.

Esto significa que los chismes y rumores sobre el fin de su relación no son ciertos. ¡Ellos siguen juntos y fuertes!

Ahora, la gran pregunta es: ¿cómo mantendrán su amor a pesar de la distancia? Bueno, Patricio nos cuenta: «Todavía no asimilamos eso, no entramos en eso de ‘pucha amor, un año no te voy a ver’. Tenemos buenos horarios para conversar, en sus huecos me manda mensaje o me responde, hacemos videollamadas».

¡Así que están encontrando formas de mantener viva la llama del amor! La diferencia horaria de 12 horas entre Perú y Tailandia no parece ser un problema para ellos. «Son 12 horas más, pero que como yo soy más nocturno, es un poco cómodo. Cuando yo me voy a dormir, ella está almorzando, cuando yo estoy yendo al trabajo ella se está levantando«, contó.

¿Cómo están haciendo Patricio Parodi y Luciana Fuster?

Además, Patricio comprende que Luciana tiene una agenda muy apretada: «Durante el resto del día ella está trabajando, por ahí en sus huecos me manda mensaje o me contesta un mensaje que yo le he dejado. Estamos conversando bien seguido, por cámara, todo. Y así va a ser, así que nos estamos acostumbrando».

Y eso no es todo, ¡la buena noticia es que se verán en diciembre! Patricio nos adelanta: «Nos vamos a ver en diciembre. Eso es lo más próximo que tenemos».

Entonces, la distancia no los separará por mucho tiempo. Patricio quiere asegurarse de estar con su amada en las festividades navideñas.

¿Y sobre los rumores de que Patricio podría unirse al certamen Mister Perú? Bueno, Jessica Newton, organizadora de eventos de belleza, piensa que sería una gran idea. Patricio ha dicho: «Todavía no cierro las puertas a nada. No pasa ahora por mi cabeza, pero quién sabe, quizás esté más cerca de ‘Lu’ y el interés por el certamen nazca».

Así que, aunque no está completamente seguro, no descarta la posibilidad de unirse a este emocionante concurso.

En resumen, el amor entre Patricio Parodi y Luciana Fuster es fuerte, a pesar de la distancia. Ellos han encontrado formas de mantenerse en contacto y están dispuestos a hacer que funcione. Estaremos atentos a su historia de amor mientras continúan su emocionante viaje juntos. ¡No te lo pierdas!