Una sorpresa. A través de sus redes sociales, Andrea San Martín mostró a sus seguidores como es que, en complicidad con su cuñada, pudo escabullirse hasta Miami sin que su hermano sospechara a donde se iba de viaje.

Desde un video en TikTok, la influencer de las mamis aseguró que su viaje tomaría por ‘asalto’ a su hermano, a quien no ve desde hace varios años, debido a que radica en Estados Unidos.

“Estoy segura que esta historia no se la esperaban de ninguna manera, me fui de viaje, no le dije nada a nadie. Ahí está mi cuñadita hermosa, acabamos de llegar ¿adivinen a dónde? ¡Sorpresa!”, se escucha en la primera parte.

Poco después, agregó que: “Vengo planeando este viaje hace meses, de hecho hace años y hoy día por fin puedo estar aquí con él, no se lo esperaba, estoy demasiado contenta, no se imaginan mi nivel de felicidad al lado de mi pequeño”.

Finalmente, se ve a los dos hermanos sonrientes y contentos de tenerse al lado, ya que, con la pandemia, a muchas familias se le ha hecho casi imposible verse por la distancia.

«NUNCA DESAPARECIÓ EL AMOR»

Luego de haber oficializado su romance de poco más de 3 meses, Sebastián Lizarzaburu tuvo una tierna manera de referirse al amor que siente por la ojiverde Andrea San Martín y es que, para él, sus sentimientos jamás desaparecieron.

“Lo que yo sentía era lo mismo que ella sentía, que era que nunca desapareció ese amor, esa complicidad, esa química que siempre existió entre nosotros”, reveló ante cámaras.

Por otro lado, cuando Andrea fue consultada sobre cómo llevaron las riendas en su relación tóxica de hace algunos años, manifestó que tuvieron que pasar los años para curar las heridas.

“No supimos manejar nada, no estábamos preparados como personas independientes”, enfatizó.

