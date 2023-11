¿Amor en el aire? Wendy Guevara llama «marido» a Nicola Porcella y buscan casa para vivir juntos en México

El exchico reality y actor Nicola Porcella sigue dando de qué hablar. Y es que tras su participación en «La Casa de los Famosos» tuvo una química innegable con Wendy Guevara. Los fans llamaron a esta posible pareja Wencola. Ellos aparecieron un evento del Team Infierno y Wendy sorprendió a todos al llamar a Nicola «su marido». ¿Es un show o hay amor en el aire?

¿Qué pasó en el evento entre Nicola Porcella y Wendy Guevara?

Después de compartir en «La Casa de los Famosos», Nicola y Wendy forjaron una conexión especial que dejó a muchos fans imaginando que hay algo más que amistad entre ellos. Nicola llegó incluso a llamar «novia» y ¡hasta «esposa» a la influencer durante el reality!

Ambos han dejado a todos boquiabiertos en México. ¿Qué está pasando entre estos dos? ¿Amigos o algo más? Los integrantes del «Team Infierno» Wendy Guevara y Nicola Porcella de «La Casa de los Famosos» se presentaron en un evento lleno de fans de ellos. Allí la popular Wendy presentó a su querido amigo Nicola Porcella de una manera muy cariñosa y peculiar.

Mira también: Filtran video de Wendy Guevara y Nicola Porcella muy cariñosos ¿Wencola confirmado?

«Un aplauso para mi marido que dice que no es mi marido: ¡Nicola Porcella!», presentó Wendy a Nicola. Además, minutos después de la presentación se ve en un video como la amiga de Wendy, Paola Suárez, le pide un beso en la mejilla a Nicola Porcella. Él se lo da y Wendy le da dos manotazos a Nicola por eso. «Ay, Wendy, no. No le pegues… Ese es maltrato de maridos».

¿Wendy y Nicola buscan casa para vivir juntos?

Aunque Wendy, en su momento, rechazó las insinuaciones amorosas de Nicola, la amistad persistió. Ahora, fuera de la casa, surgen rumores de que esta relación podría ir a otro nivel. ¿Están buscando casa en Ciudad de México para vivir juntos? ¡La respuesta es sí!

Wendy, actualmente radicando en León, Guanajuato, tiene varios proyectos en la capital mexicana. Por otro lado, Nicola, tras dejar su país natal, Perú, también busca un nuevo hogar. ¿Coincidencia? Parece que no.

Nicola reveló: «Voy a ver una casa, como les conté ayer, de repente nos mudamos la Wendy y yo, ella en su cuarto y yo en el mío». Parece que buscan mantener algunos límites y respetar espacios individuales, pero ¿será así en la realidad?

Mira también: ¡Nicola Porcella está nominado! Entérate cómo votar por el peruano en Los Premios Inspira 2023

Wendy, emocionada, compartió: «Ya me mandó Nico fotos de la casa que vamos a rentar, está bien bonita». ¿Será este el paso siguiente en la relación de #Wencola?

El shippeo está más vivo que nunca, y los seguidores están ansiosos por descubrir si esta amistad evoluciona hacia algo más. ¿Lo llama marido y habrá un hogar compartido en Ciudad de México? ¡La trama se pone interesante!