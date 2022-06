«Amor infinito e incondicional para ti mi princesa», Rodrigo y su tierno mensaje en redes

Compartir Facebook

El jugador de Sport Boys Rodrigo Cuba compartió un tierno y emotivo mensaje en sus redes sociales a vísperas de Celebrar el Día del Padre este domingo 19 de junio.

El ‘Gato’ Cuba ha demostrado en todo momento ser un ejemplo de padre pues desde que salió a la luz el ampay de su ahora ex esposa Melissa Paredes quien fue vista con Anthony Aranda en ‘chapes’ en un conocido gimnasio.

A pesar de estar envuelto en un enorme escándalo mediático el jugador priorizó el bienestar de su pequeña y a días de celebrarse el Día del Padre, Rodrigo compartió una emotiva sesión de fotos junto a su engreída.

«Un día mis padres me dijeron que la vida me cambiaría para siempre cuando me convierta en padre. No hay palabras más sabias que reflejen mi realidad y el amor infinito e incondicional que tengo hacia ti mi princesa», fueron las palabras del ‘Gato’ en sus redes.

De inmediato, usuarios aplaudieron su función como padre hasta el momento con alentadores mensajes.

«El mejor papá, tu hija te adora y lo demuestra siempre», «TEAM GATO ! Feliz día del padre», «Hermosas palabras para tu princesa, bendiciones!», fueron algunos de los comentarios al pelotero.

“Melissa permitió que las cosas pasaran”, dijo Rodrigo Cuba sobre infidelidad de Melissa

Rodrigo Cuba continuó el día de ayer la extensa entrevista que le brindó a Magaly Medina y donde reveló más detalles de lo que fue su relación con Melissa Paredes.

Es así que Magaly no pudo evitar preguntarle si en algún momento quiso buscar o reclamarle a Anthony Aranda el haberse metido en un matrimonio, sin embargo Rodrigo le resto importancia.

«La que realmente permitió que las cosas pasaran fue ella, si una persona se le acerca a intentar tú puedes decir no”, dijo ‘Gato’ Cuba.

Y es que el jugador afirmó que las tentaciones siempre iban a estar en el camino de su relación pero dependía de cada decidir y rechazar a esas personas que solo querían perjudicar su matrimonio.

Por ello Rodrigo descartó que quiera enfrentar a Anthony Aranda tras toda la polémica de su ampay con su ex esposa.

Por otro lado, Cuba reveló que después de la difusión de las imágenes de infidelidad de su ex esposa, Melissa hasta cambió de número para no tener comunicación con Anthony y además intento recuperar la relación pero Rodrigo le recalcó que de su parte no iba hacer nada ya que la persona que falló fue ella no el.