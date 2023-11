«De amor nadie se muere», Amy Gutiérrez confiesa el motivo de su depresión

Amy Gutiérrez habló tras haber confesado mediante sus redes sociales que venía atravesando un fuerte cuadro de depresión esto viene alarmando a sus seguidores quienes también han sido los primeros en brindarles su apoyo a la cantante.

Es por ello, que la artista salió al frente a aclarar un poco mejor su situación emocional y revelar el motivo por el que se siente así y descartar que se trate por amor.

Revela motivos

Amy Gutiérrez fue entrevistada por un medio local donde reveló detalles de su salud mental y aprovechó para aclarar ciertos puntos de los que se vienen hablando de forma equivocada.

Es así que la artista peruana confesó que a comparación de los días atrás, actualmente se siente mejor y agradeció la preocupación de todos sus seguidores quienes han sido su principal soporte en momentos difíciles.

«Estoy un poco mejor, lo que me está ocurriendo, no es algo normal, la ayuda está ahí, es un proceso», dijo inicialmente.

Desmientes falsas afirmaciones

Asimismo, aseveró que diversos medios han comentado querer ella ha tenido intenciones de atentar contra su vida, afirmaciones que la cantante desmintió.

«Los amigos de la prensa han dicho cosas muy fuertes, que no es lo que pienso en este momento como atentar con mi vida o algo así, para nada”, acotó.

Por otro lado, recalcó que si está recibiendo ayuda profesional para superar estos momentos complicados.

Además, no desea que su salud mental dificulte su desarrollo artístico.

“Fue un momento donde fui vulnerable, eso quizá haya sido un momento donde mucha gente se ha sentido identificada conmigo (…) pero voy a tomar cartas en el asunto, no lo voy a dejar pasar porque no quisiera dejar de hacer lo que amo”, afirmó.

Finalmente, aseveró que su depresión no se debe a ninguna decepción amorosa y que solo ha sido producto de un cúmulo de problemas externos.

Estos la llevaron al colapso del que poco a poco está saliendo adelante.

“A raíz de muchas cosas porque tener depresión no es de un momento a otro son acumulaciones so cosas de años atrás. No, olvídate, creo que de amor nadie se muere, amor es lo que menos me falta en este momento”, finalizó Amy.

¿Qué dijo Amy?

Hace unos días, la cantante Amy Gutiérrez sorprendió a sus seguidores en sus redes sociales al compartir un clip.

Que posteriormente eliminó, en el que narraba los momentos difíciles que la hacen sentir vulnerable, y aceptando sufrir de depresión.

“Días difíciles siempre van a haber. No me da vergüenza que me vean así la verdad, porque soy un ser humano como todos, y también me deprimo, también siento, también a veces me siento sola, también a veces las cosas no me salen como quiero”, dijo.

Asimismo, confesó que se siente tan abrumada y desmotivada que le cuesta pararse de su cama.

“A veces me cuesta comprender este remolino de sentimientos que siento. Hoy es uno de esos días, donde me cuesta pararme de mi cama, me cuesta pensar positivo, me cuesta tener apetito, me cuesta ir a entrenar, voy a tratar de calmarme un poco. No he parado de llorar en toda la noche”, acotó.

Después, especificó que compartió este inusual episodio de su vida como una forma de liberar emociones y desahogarse.

“En la mañana, unas tres horitas, estuve despierta y me volví a acostar a dormir y me acabo de levantar y otra vez, sigo llorando… quizás con estas historias quiero desahogarme un poco. (…) Esta también es mi realidad, muchos días que no me ven, obviamente”, agregó sollozando.