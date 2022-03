Amy Gutiérrez confiesa ser pansexual: “me he besado con una mujer”

Compartir Facebook

Amy Gutiérrez habló largo y extenso en una entrevista con el actor Christopher Gianotii en su canal de Youtube. Entre ellos, acerca de su orientación sexual.

“¿Te has besado alguna vez con una mujer?”, fue la pregunta que le hizo Gianotti, a lo que la cantante respondió después de algunos segundos: “Sí, un beso normal, cuando estás con amigos jugando a la botella borracha (…) No solamente una vez, han sido en diferentes ocasiones cuando he ido a disfrutar con un grupo de amigos, obviamente cuando he estado sola y no con pareja”.

Posteriormente, la salsera se animó a contar que es heterosexual, pero “me siento atraída con belleza de alguna mujer”, expresó.

“Yo no te puedo decir que soy bisexual, pero tampoco te puedo decir que soy solo un género, siento que soy como pansexual. No me fijo nunca en el género (…) Por ahora solo he tenido relación con hombres, sin embargo, me encanta la personalidad de la persona. No me importa si tiene pajarito, si te vistes como hombre y no tienes pajarito o si te vistes como mujer y tienes pajarito, no importa”, acotó.

Amy Gutiérrez reveló que futbolista le tiró maíz: “Es de la Selección”

Christopher Gianotti decidió invitar a Amy Gutiérrez a un nuevo capítulo de su programa de YouTube “Preguntas que arden”. El programa consiste en que los invitados se someten a preguntas incómodas al mismo tiempo que comen alitas fritas, cada vez más picantes.

Gianotti compartió en sus redes sociales el avance de su nuevo programa con Amy Gutiérrez, y sorprendió a más de uno. Y es que en el clip, el conductor del programa le pregunta a la cantante peruana: “¿Se te ha insinuado algún futbolista?”. Amy se puso algo nerviosa y mientras comía su alita, movió la cabeza en afirmación a la pregunta que le hicieron. “Sí, solo voy a decir que es de la Selección”, confesó la cantante peruana.

“Osea vamos a ver a Amy Gutiérrez con su camiseta de la Selección”, dijo Christopher. “¡Obviamente!”, se escucha decir a la cantante. “¿Con qué número?”, preguntó Gianotti.

