Amy Gutiérrez protagonizará película peruana-española en el 2024: «Estoy feliz de ser parte»

En el reciente programa de «Amor y Fuego», preguntaron a las estrellas de la farándula peruana qué se traen entre manos para el 2024. Y Amy Gutiérrez lo contó todo e incluso adelantó que dará sus primeros pasos en la actuación en una película.

Amy Gutiérrez protagonizará película

La salsera Amy Gutiérrez que nos tiene acostumbrados a su voz potente, ahora nos va a sorprender en la pantalla grande. Amy hará sus pininos en la actuación, contó que será la protagonista de una película llamada «Papá por sorpresa».

«Se viene una película en la que yo estoy protagonizando. Es una película, un personaje, que estoy interpretando. Y se llama ‘Sol’ y esto se va a estrenar por el Día del Papá, se llama ‘Papá por sorpresa’. Ya van a entender por qué. Tienen que ir a ver la película», dijo Amy.

Pero eso no es todo, la película es peruana-española y se estrenará en el «Día del Papá». ¿Intriga? Amy nos dejó con la expectativa y prometió más detalles pronto. «Pero ya les voy a ir contando más detalle. Es una película peruana-española. Y estoy feliz de ser parte y de ser una de las protagonistas», contó la cantante.

Pero eso no es todo, porque Amy también se lanzará con todo en el mundo de la música. La Nueva Cepa viene fuerte con Master Chris, y hasta habló de colaboraciones con otros artistas. «Se viene mucha música, se viene un nuevo lanzamiento. Muchos más proyectos con artistas con los que voy a colaborar el otro año. Ya se van a ir enterando», dijo la cantante.

Amy Gutiérrez y su lucha interna

Y bueno, en otro tono más serio, Amy Gutiérrez compartió un momento íntimo en su Instagram. Entre lágrimas, la salsera se sinceró con sus fans. Nos contó que hay días difíciles, de los que no quiere levantarse de la cama y que la lucha interna por mantenerse positiva es real. «Hoy es uno de esos días donde me cuesta pararme de mi cama, me cuesta pensar positivo, me cuesta tener apetito, me cuesta ir a entrenar», confesó.

Pero Amy es real, auténtica, y quiere que todos sus seguidores entiendan que todos pasamos por días oscuros. «No me da vergüenza que me vean así, soy un ser humano como todos», aseguró. A pesar de su fortaleza en el escenario, también tiene sus momentos bajos.

Y claro, ante la preocupación de todos, Amy aclaró que no está sola en esto. Tiene su escuadrón de apoyo. Confirmó que cuenta con la ayuda de un especialista para sobrellevar esos días difíciles. Y sus fans le enviaron toda la buena vibra, porque Amy es más fuerte de lo que piensa.

Así que, Amy Gutiérrez tiene reservadas muchas sorpresas, tanto en la pantalla como en la música. Estaremos atentos para contarles todo lo que viene de esta salsera con corazón gigante. Y, para cerrar con broche de oro, Amy mandó un mensaje de Año Nuevo: «Feliz Año Nuevo a todos mis amigos… que Dios me los bendiga. De parte de su amiga Amy Gutiérrez».